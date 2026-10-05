湖南副教授課堂照網上瘋傳　網民：遇見過最美的老師

湖南第一師範學院教育科學學院副教授黃藍紫，因學生在課堂上隨手拍下照片及影片並上傳網絡，憑着亮眼外貌與知性氣質受到關注，更被網民稱為「遇見過最美的老師」。她本人受訪時強調自己從未刻意經營社交帳號，這次走紅完全是意外。 綜合內地媒體報道，黃藍紫1993年出生於湖南長沙，2010年考入湖南師範大學，先後取得教育學學士、碩士及博士學位。2020年7月進入湖南第一師範學院任教，之後前往北京師範大學教師教育研究院進行博士後研究，目前主要研究教師教育、比較教育及英國教育史。

自己只是比較幸運 2026年開學季，學生將她在課堂上的日常畫面拍攝下來並分享到網絡，沒想到影片迅速引發討論。部分網民被她的外貌及氣質吸引，紛紛留言稱她是「最美女師」，相關照片與影片也在社交平台流傳。 對於突如其來的走紅，黃藍紫接受媒體訪問時表示，自己其實沒有經營個人社交帳號，這次受到關注完全是「被動」的。她認為，網上的影片只是剛好捕捉到教師日常的一個瞬間，自己只是比較幸運，意外被更多人看見。

走紅是被動的 黃藍紫也把焦點拉回教師工作本身。她表示，在這個看似普通的瞬間背後，其實是無數教育工作者長年累月的努力與付出，希望外界不要只關注自己，也可以把目光放到學校裏其他默默耕耘在講台上的老師。 除了外貌受到關注，黃藍紫的學術履歷也相當亮眼。據了解，她曾主持多項國家級及省級研究課題，並在《比較教育研究》、《清華大學教育研究》等學術期刊及SSCI期刊發表論文20餘篇，也參與編寫《中國教師教育發展報告（2024）》。