柏林馬拉松｜53萬粉絲內地女博主稱刷新PB　被揭坐單車作弊急道歉

在內地社交平台擁有近53萬粉絲的內地健身博主「Abeeeer」，早前參加2026年柏林馬拉松賽，被人拍攝到違規乘坐單車後座，惟她賽後在社交平台上宣稱跑出「個人最好成績（PB）」，遭大批網民舉報。「Abeeeer」及後發文承認作弊，坦言自身不誠實行為對賽事公平與馬拉松精神造成嚴重傷害。有向「Abeeeer」提供參賽裝備支持的跑鞋品牌隨即宣布終止與其合作關係。

數據指35至40公里賽段突「提速」 《南方都市報》報道，Instagram 帳號「Official Marathon Time Integrity Unit」日前發布健身博主「Abeeeer」在2026年柏林馬拉松賽乘坐單車參賽的圖片，並配文稱「柏林馬拉松38公里附近，一名女跑者坐單車前往終點領獎」。 賽後「Abeeeer」發文曬圖稱其在柏林馬拉松賽實現了個人最好成績4小時53分46秒，「前15km跑得很順很舒服，一直告訴自己慢就是快，只要前半程不崩後半程我就能撐住」，並自詡為「考試型選手」。網民翻查她官方成績數據，發現其每5公里配速原本逐漸下滑，但在35至40公里賽段卻突然「提速」，僅用時30分49秒跑完，成為跑得最快分段，正是她被拍到坐在單車後座的路段。

跑鞋品牌宣布終止合作關係 面對排山倒海的質疑及大批網民舉報，「Abeeeer」10月3日在社交平台上公開道歉稱，其行為確實違反賽事規則，稱身體不適絕非違規理由，其抱有僥倖心理是對賽事公平與馬拉松精神的不尊重。她坦承賽後對外分享時刻意隱瞞乘坐單車的事實屬於非常不誠實的行為，也違背了馬拉松公平競賽的體育精神，對此深感愧疚，並向所有人道歉。目前其帳號內關於柏林馬拉松的動態已清空。10月3日，健身博主「Abeeeer」在社交平台發文致歉。

與「Abeeeer」合作提供參賽裝備支持的跑鞋品牌BROOKS中國發布聲明稱，第一時間終止了與該合作人選的合作關係，且在未來絕不會再次合作，並就此次事件中的失察致歉。