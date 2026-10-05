蔡康永出席民進黨競選活動 微博「貼文歸零」　零跑汽車火速割席

台灣知名主持人蔡康永周日（4日）現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，並手持加油棒，引起兩岸輿論關注。大陸網民隨即呼籲抵制蔡康永。「蔡康永現身台獨分子競選現場」成為微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空，關注對象清零。大陸零跑汽車發聲明，指堅決反對台獨，已下架所有與蔡康永合作的內容。

台媒報道，零跑9月邀請蔡康永宣傳旗下D99車款，以「品牌摯友」稱呼他，零跑汽車於周日晚上發表聲明，重申公司「始終堅持一個中國原則」，並表示反對任何形式的「台獨」分裂活動及傷害民族感情的言行。公司稱，蔡康永僅為過往合作內容的參與藝人，「並非零跑代言人」，目前已下架與其相關的全部內容，並保留追究相關方法律責任的權利。

被列台獨分子的沈伯洋挑戰爭取連任的國民黨蔣萬安，蔡康永周日被拍到坐在沈伯洋競選活動前排，手持加油棒。面對媒體詢問到場原因，他表示「就是來見識一下」，希望聽取各方意見。其經紀人解釋，蔡康永正在考慮訪問兩位台北市長候選人，因此希望盡可能了解雙方的經歷及想法。沈伯洋回應蔡康永遭抵制一事時，表示感到可惜，並稱蔡康永到場是希望聆聽不同聲音。