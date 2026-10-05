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出版：2026-Oct-05 12:11
更新：2026-Oct-05 12:11

蔡康永出席民進黨競選活動 微博「貼文歸零」　零跑汽車火速割席

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台灣知名主持人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會(網上圖片)

台灣知名主持人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會(網上圖片)

台灣知名主持人蔡康永周日（4日）現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，並手持加油棒，引起兩岸輿論關注。大陸網民隨即呼籲抵制蔡康永。「蔡康永現身台獨分子競選現場」成為微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空，關注對象清零。大陸零跑汽車發聲明，指堅決反對台獨，已下架所有與蔡康永合作的內容。

台灣知名主持人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會(網上圖片) 零跑汽車發聲明，指堅決反對台獨，已下架所有與蔡康永合作的內容。 「蔡康永現身台獨分子競選現場」成為微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空，關注對象清零。 台灣知名主持人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會(資料圖片)

台媒報道，零跑9月邀請蔡康永宣傳旗下D99車款，以「品牌摯友」稱呼他，零跑汽車於周日晚上發表聲明，重申公司「始終堅持一個中國原則」，並表示反對任何形式的「台獨」分裂活動及傷害民族感情的言行。公司稱，蔡康永僅為過往合作內容的參與藝人，「並非零跑代言人」，目前已下架與其相關的全部內容，並保留追究相關方法律責任的權利。

被列台獨分子的沈伯洋挑戰爭取連任的國民黨蔣萬安，蔡康永周日被拍到坐在沈伯洋競選活動前排，手持加油棒。面對媒體詢問到場原因，他表示「就是來見識一下」，希望聽取各方意見。其經紀人解釋，蔡康永正在考慮訪問兩位台北市長候選人，因此希望盡可能了解雙方的經歷及想法。沈伯洋回應蔡康永遭抵制一事時，表示感到可惜，並稱蔡康永到場是希望聆聽不同聲音。

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