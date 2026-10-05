AI助確認「挖到寶」　廣東12歲童花壇發現兩顆恐龍蛋

廣東河源一名12歲男童日前在住家附近花壇玩耍，意外發現兩枚疑似恐龍蛋化石，沒有私自帶走，反而主動通報並捐給河源恐龍博物館。令人驚訝的是，這處村落30年前也曾由當地孩童發現河源第一窩恐龍蛋，這段跨越兩代的「恐龍緣分」也引發關注。 綜合內媒報道，10月2日，河源市源城區源南鎮雙下村12歲學生陳梓熙在家附近花壇玩耍時，發現花壇內有兩枚圓形物體，疑似恐龍蛋化石，他用AI初步確認其中一枚是恐龍蛋化石後，隨即主動上報並將其中一枚送交河源恐龍博物館。

保存相當完整 10月3日上午10時許，陳梓熙帶着其中一枚恐龍蛋前往博物館捐贈。據他描述，這枚化石是在老家附近花壇一棵樹下發現，外觀呈圓形，直徑約14厘米，且保存相當完整。 河源恐龍研究所辦公室主任黃志青隨後根據男童提供的線索，前往雙下村現場確認，發現另一枚疑似恐龍蛋化石仍被居民放在花壇中當作裝飾品，於是將兩枚化石一併送回博物館，後續將進行妥善保存及研究。

30年前已發現恐龍蛋 值得一提的是，早在1996年3月6日，雙下村多名小朋友就曾發現河源第一窩恐龍蛋，正式揭開當地恐龍地質遺跡保護、發掘與研究的序幕。時隔30年，同一村落再由青少年發現恐龍蛋，被形容為跨越兩代的奇妙「恐龍緣分」。 河源素有「中華恐龍之鄉」之稱，當地地下恐龍蛋化石資源豐富，目前館藏數量已超過2萬枚。2004年，河源恐龍蛋化石館以1萬零8枚恐龍蛋化石獲得健力直世界紀錄認證，此後館藏量連續多年保持世界第一。