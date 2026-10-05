緬甸詐騙園區｜央視播紀錄片　豬仔自述被迫割腎「抵債」

由公安部與官方《央視》聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，透過大量案例揭露緬北電詐園區運作，以及中國警方近年打擊當地犯罪集團的過程，其中有「豬仔」自述被割腎的親身經歷，讓人震驚。

紀錄片指出，過去幾年大量電詐園區在緬北出現，犯罪集團以「緬北遍地是黃金」等說法，誘騙內地民眾偷渡出境。許多人原本抱着「發財夢」前往，最後卻落入詐騙集團控制，甚至遭到毆打、轉賣及非法拘禁。

以為出國發大財

其中，曾偷渡前往緬北的唐某豐現身說法。他2021年進入緬甸佤邦一處詐騙園區，被要求從事詐騙工作，由於業績不佳，被迫簽下7萬元人民幣（約8.19萬港元）欠條，之後又遭園區間轉手販賣。