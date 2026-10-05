緬甸詐騙園區｜央視播紀錄片　豬仔自述被迫割腎「抵債」

由公安部與官方《央視》聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，透過大量案例揭露緬北電詐園區運作，以及中國警方近年打擊當地犯罪集團的過程，其中有「豬仔」自述被割腎的親身經歷，讓人震驚。
紀錄片指出，過去幾年大量電詐園區在緬北出現，犯罪集團以「緬北遍地是黃金」等說法，誘騙內地民眾偷渡出境。許多人原本抱着「發財夢」前往，最後卻落入詐騙集團控制，甚至遭到毆打、轉賣及非法拘禁。
以為出國發大財
其中，曾偷渡前往緬北的唐某豐現身說法。他2021年進入緬甸佤邦一處詐騙園區，被要求從事詐騙工作，由於業績不佳，被迫簽下7萬元人民幣（約8.19萬港元）欠條，之後又遭園區間轉手販賣。
唐某豐表示，轉到其他公司後業績依舊沒有起色，結果遭到「天天被打」，直到身上傷口潰爛、甚至無法行走。更令人震驚的是，詐騙公司最後竟提出讓他「賣腎抵債」。
他回憶，當時只希望能夠重新行走：「不要說一個腎了，鋸一條腿、鋸一隻手我都願意，只要能走。」之後，公司老闆將他帶到一處農家小院，聲稱他「配型成功」，隨即進行手術。
唐某豐形容，在緬北園區，受害者甚至不能被稱為「豬仔」，因為「根本談不上把你當人」，完全被當成工具對待，「過的真是人不人、鬼不鬼的日子」。
根本不把人當人
杭州市公安局蕭山分局刑偵大隊副大隊長胡曉雄指出，這些人被所謂「發橫財」的說法吸引前往，但到了當地才發現所謂賺錢，其實就是從事詐騙，因此部分人既是犯罪分子，也是受害者。
紀錄片強調，隨著公安機關會同相關部門持續打擊緬北涉中犯罪，當地「四大家族」等犯罪集團遭到清剿。不過從受害者案例也可看出，電訊詐騙背後不只是財產犯罪，更可能伴隨人口販運、暴力控制及其他嚴重犯罪，讓不少抱着「尋夢」心態出境的人，最終陷入難以逃脫的噩夢。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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