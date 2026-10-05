北上消費｜港人深圳揼骨聖地「皇室假期」 傳老闆走佬400人遭欠薪3個月

深圳羅湖「皇室假期水療會所」傳出倒閉消息。約400名員工被拖欠3個月工資，於上周在已「熄燈」的會所門外示威追薪。

曾是港人北上消費熱點的深圳羅湖「皇室假期水療會所」，近日傳出倒閉消息。約400名員工被拖欠3個月工資，社保同時被欠繳，逾百人於上周三（9月30日）至周四（10月1日）在已「熄燈」的會所門外示威追薪。有員工聲稱老闆已失蹤。有網民在社交平台留言稱在該會所的儲值卡內仍有餘額，擔心無法取回。

網民憂儲值卡金額「凍過水」

網上流傳影片顯示，10月1日有逾百名「皇室假期」員工，在已關燈暫停營業的公司門外及大堂聚集，追討欠薪。涉及約400人。他們已有3個月未獲發工資，並發現僱主未有繳交社保。有員工聲稱，公司老闆已失蹤。

有公安手持大聲公向追薪員工交代安排，指員工要推舉代表與政府溝通及跟進進展。公安又表示，不要隨便拍片在網上發放，或者在網上搞輿情讓事件發酵，要配合政府和公安機關工作，以便公安機關將更多精力放在處理協助員工的事情上，而非將精力放在維穩方面。