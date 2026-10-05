廣西汽車充電站變遊樂場 女童電纜當鞦韆玩(有片)

內地社交平台流傳影片，有女童在廣西南寧一個汽車充電站，把高壓充電槍的電纜當鞦韆擺盪，場面驚險，引起網民關注。

影片顯示事件發生在10月2日，廣西南寧一處比亞迪閃充站，有多名女童把場地變成遊樂場，拿起充電樁的充電纜線玩耍，更有女童更直接坐在充電槍上，把電纜當鞦韆，旁邊有人拍攝並未制止。該充電纜線峰值電壓約1000伏、峰值電流最高1500安，單槍峰值功率最高1500千瓦，採用懸吊設計，孩子伸手就能抓到，一旦絕緣層遭破壞漏電，後果不堪設想。對此，比亞迪閃充客服回應稱，場地內嚴禁此類行為，後續官方將聯絡站點員工巡查，作出對應解決措施。

有內媒引專業人士指，充電槍及電纜屬高壓帶電設備，若拿來玩耍甚至當鞦韆玩，承受人體重量和反覆拉扯可能導致線纜內部絕緣層破損、導體裸露進而引發漏電、短路甚至觸電事故，若在玩耍過程中脫落或甩出容易砸傷兒童造成傷害。

網民批父母未盡管束責任 「都是孤兒嗎」

許多網民批評孩童行為之餘，亦直斥其父母理應正在現場為汽車充電，卻未盡管束責任。「家長不管，到時候害人害己，想後悔莫及」、「這真的太危險了呀萬一觸電了呢？」、「都是孤兒嗎」、「那麼大的孩子，沒有危險意識，教育失敗啊」，亦有網民指出，「充電樁沒插到車上，主線是沒電的，只有很弱的低壓檢測信號，不會觸電，但是不保證不會出故障。」