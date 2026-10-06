央視播緬北電詐紀錄片 豬仔自述被迫割腎「抵債」

內地央視周一晚一連三晚播放公安部與央視合製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，透過多宗真實個案揭露緬北電訊詐騙園區運作模式及警方打擊相關犯罪集團的經過。

2021年偷渡到緬甸佤邦一個詐騙園區的唐某豐，在片中稱初到園區即被要求參與詐騙，因工作表現欠佳，被迫簽下7萬元人民幣欠單，其後被轉賣到其他園區；但轉到新公司後情況無改善，因未能達要求而「天天被打」，傷勢愈來愈嚴重，最終傷口潰爛，甚至失去行走能力。詐騙集團後來提出以「賣腎抵債」還債。當時身心俱疲的他想「不要說一個腎了，鋸一條腿、鋸一隻手我都願意，只要能走」。其後公司老闆把他帶到一處農家小院，告知他已經「配型成功」，隨即接受手術。