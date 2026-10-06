神童浸濕課本後花3日手繪「神還原」 父親稱讚：高手

河南省一名男童因不慎將水杯放入書包，導致中文課本被水浸濕。他擔心被父母責罵，耗時三日製作「1：1」還原的手繪課本，獲父親大讚是「高手」。

該男童並未第一時間向父母承認弄濕課本，反而自行重製。他不僅逐頁抄寫課文內容，更連同課本內的插畫圖案、色彩搭配還原，甚至連課本背面的條碼也「神還原」，書本細節相當完整。

男童的父親在親眼目睹作品後大加讚賞，直言：「這都是高手做的事情！」父親表示，除了字跡略嫌欠佳之外，其他部分幾乎沒有問題。事件在網路傳開後，許多網民誇讚男童遇到問題時的應變能力與創意。有網友認為，在重製課本的過程中，男童等於重新溫習了一次課本內容，更有人幽默留言「長大可以去出版社上班了」。