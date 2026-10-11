深圳觀鳥好去處｜深圳灣公園、仙湖植物園等五大熱門候鳥「加油站」

深圳好去處｜秋冬候鳥「加油站」 盤點深圳五大觀鳥熱門地點

深圳除了是消費好去處之外，還是一個難得的觀鳥天堂。深圳位處東亞-澳大利西亞（Australasia）這條候鳥遷飛路線上，每年9月至次年3月左右，數以百萬計的候鳥會沿着這條路線遷徙，當中不少會在深圳歇息或者停留過冬；加上近年推行「為鳥熄燈」等措施，令這段時間成為「黃金觀鳥期」。 不說不知，深圳的觀鳥勝地隱藏在鬧市之中，部分更是地鐵直達，現在就來介紹深圳灣公園、華僑城國家濕地公園、內伶仃島自然保護區、福田紅樹林生態公園及仙湖植物園五大觀鳥天堂，絕對是秋冬假日的好去處。

深圳灣公園 觀賞「萬鳥齊飛」場面首選 位處深圳灣北岸的深圳灣公園是國際候鳥中轉站，地處全球九大候鳥遷飛路線之一「東亞—澳大利西亞」的中點，是深圳最著名的國際候鳥天堂，2024年更入選博鰲全球候鳥大會發布的中國十佳「小鳥天堂」。 深圳灣公園主要觀鳥區包括紅樹林海濱生態公園南、深圳灣地鐵站南、沙河入海口等地的灘塗，以及於2025年重開的潮汐濕地公園。每年9月至次年3月，約10萬隻候鳥在此越冬停歇，記錄鳥類達273種，其中60種為國家重點保護鳥類，是觀賞「萬鳥齊飛」壯觀場面的首選。

這裏經常都能看到「國家一級保護野生動物」黑臉琵鷺的蹤影，2025年香港觀鳥會數據顯示，全球黑臉琵鷺數量首次突破7,000隻，錄得7,081隻，其中328隻在後海灣（包括香港及深圳）度冬，約佔全球5%。這裏既是黑臉琵鷺的重要越冬地，也是全球少數能近距離觀賞牠們的地點。 黑臉琵鷺之外，蒼鷺、大白鷺、白鷺、反嘴鷸、紅嘴鷗等都在這裏覓食，是市民近距離觀賞和拍攝水鳥的最佳場所。 深圳灣公園地址 深圳市南山區濱海大道 深圳灣公園地址交通 深圳地鐵9號線深圳灣公園站D2出口

深圳灣公園開放時間 6︰00至23︰00

華僑城國家濕地公園 候鳥的「都市會客廳」 與深圳灣公園非常接近的觀鳥熱點，有華僑城國家濕地公園。它是深圳首個國家濕地公園，也是中國唯一位於現代化大都會腹地的濱海紅樹林濕地。 公園佔地68.5公頃，與深圳灣水系一脈相連，是深圳灣濱海濕地生態系的重要組成部分，也是國際候鳥遷徙線上的重要中繼站與棲地。園內鳥類記錄達217種，有黑臉琵鷺、豹貓等國家保護動物36種，底棲生物種類400種以上，是深圳灣生物多樣性最高的區域之一。 有別於深圳灣公園全天候開放，華僑城濕地公園採用預約開放，候鳥季節更是每日限300人，觀鳥體驗更佳。園內設有觀鳥屋及淺灘棧道，可近距離觀察黑臉琵鷺覓食。 2025年春節期間，這裏有灰頭麥雞、青腳鷸、黑翅長腳鷸等在此棲息，有候鳥的「過年勝地」、「都市腹地鳥類會客廳」之譽，是都市觀鳥的好去處。

華僑城濕地公園地址 深圳市南山區華僑城 華僑城濕地公園交通 深圳地鐵9號線深圳灣公園站D1出口 華僑城濕地公園開放時間 9︰30至17︰00 個人開放日：每周二、周四、周五、周六、周日及國家法定節假日。 團隊開放日：每周四、周六、周日（法定節假日不提供團隊預約服務） 每周一、周三休館

內伶仃島自然保護區 全國首創智能水閘 為候鳥提供棲息環境 內伶仃島-福田國家級自然保護區，位於深圳灣東北岸，毗鄰深圳灣公園，是中國唯一位處城市腹地、面積最小的國家級自然保護區，可它卻是候鳥的熱門棲息地，被譽為候鳥的「五星級驛站」。 保護區由內伶仃島和福田紅樹林兩個部分組成，紅樹林東起新州河口，西至深圳灣公園，形成沿海岸線長約6公里的「綠色長城」，是深圳灣最後一片原生紅樹林濕地。 2024年，保護區人員透過高清監控系統，觀測到11隻大濱鷸的身影，是近十年首次錄到該鳥種數量最多的一次。大濱鷸是國際二級保護野生動物，總遷徙里程達14,000公里，每年定期往返兩次。

2025至今，區內設施不斷升級，包括構建了AI辨識候鳥、無人機巡護等技術組成智慧監測網絡，高清攝像頭與傳感器全天候運行，自動識別候鳥種類、數量和鳥群密度。這裏更是全國首創的智能水閘系統精細調控魚塘水位、定期交換鹹淡水，為候鳥打造理想的棲息環境。 內伶仃島-福田自然保護區地址 深圳市福田區紅樹林路1號 內伶仃島-福田自然保護區地址交通 地鐵1號線竹子林站 內伶仃島-福田自然保護區地址預約 於「內伶仃福田自然保護區」微信小程序點擊「訪客預約」-「個人預約」，進行預約

福田紅樹林生態公園 「為鳥熄燈」減光污染 守護候鳥 另一個鬧市中的候鳥天堂，就是連接內伶仃島的福田紅樹林生態公園了。 福田紅樹​​林生態公園是一個集科普教育、生態修復、休閒遊憩為一體的濕地公園。公園面積不大，但因為毗鄰福田紅樹林自然保護區，與香港米埔自然保護區一河之隔，同樣是候鳥的棲息熱點。 這裏曾是沙嘴村民出海的碼頭，2016年開始生態改造、修復工程，一年間重現紅樹林灘塗生境，吸引大量鳥類棲息覓食。 公園的紅雨湖中間特別建設一座人工「生態浮島」，島上種植各種水生植物，供水鳥棲息繁育；秋季水位下降形成淺灘，吸引白鷺、白胸苦惡鳥等水鳥到來覓食，構成一道美麗的風景線。

自2025開始，公園推出「鳥巢路燈」，為鳥兒提供安居之所，並以琥珀色光照減少對夜行動物的干擾。園內AI智能鳥類識別攝像頭全天候運行，自動標記鳥類名稱及數量，與保護區共同編織起嚴密的生態監測網。 福田紅樹​​林生態公園地址 深圳市福田區福榮路和新洲路交會處 福田紅樹​​林生態公園交通 深圳地鐵3號線益田站D出口、7號線沙尾站B出口 福田紅樹​​林生態公園開放時間 6︰00至23︰00 科普館需要提前預約

仙湖植物園 深圳「林鳥天堂」 觀賞候鳥以外，深圳也有四季相宜的觀鳥天堂，那就是仙湖植物園了。是深圳十佳觀鳥地點之一，同時是國家4A級旅遊景區。園內推薦的觀鳥地點包括蘇鐵園、木蘭園、化石林等。最佳觀鳥時段為每年3至5月，以及9至11月（秋季）。 根據中國觀鳥紀錄，截止2024年1月，仙湖植物園可觀賞到超過120種鳥類，其中夜鷺、白鷺和池鷺等鷺鳥更會在仙湖內的小島上繁殖，四季可見；赤紅山椒鳥、朱背啄花鳥、海南藍仙鶲和栗背短腳鵯等在市區難得一見的林鳥，都是仙湖植物園中的「常客」。相比以上濕地以水鳥為主，仙湖植物園可算是林鳥天堂。

仙湖植物園地址 深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖社區仙湖路160號 仙湖植物園地址交通 深圳地鐵2/8號線仙湖路站C3出口 仙湖植物園開放時間 植物園6︰00至21︰30 免費開放時間6︰00至8︰00、18︰00至21︰30 購票開放時間8︰00至18︰00