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出版：2026-Oct-06 13:25
更新：2026-Oct-06 13:25

兩匹馬於蘇州馬路狂奔　馬主駕車3小時尋回（有片）

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兩匹馬於蘇州馬路狂奔　馬主駕車3小時尋回（有片）

兩匹馬於蘇州馬路狂奔　馬主駕車3小時尋回（有片）

江蘇蘇州10月1日晚間出現罕見一幕，兩匹馬疑似從馬場脫逃後，在相城區多條馬路、高速公路及隧道內一路狂奔，引發民眾拍攝並在社交平台瘋傳。馬主駕車3小時後終尋回兩匹馬。

多名市民拍到兩匹馬先後穿越陽澄西湖隧道、跑上蘇州北站高架路，不少網友笑稱「馬兒也想趁國慶旅行」、「誰的寶馬丟了？」，但有人擔心馬匹闖入公路可能造成交通事故。

馬場負責人李先生表示，兩匹馬並非馬場所有，而是朋友趁假期帶來體驗騎馬。當晚工作人員將馬匹綁在草坪食草，被牠們掙脫繩索逃走。工作人員接獲消息後沿路追蹤，李先生與朋友共出動3輛車，歷時約3小時，最終在蘇州北站附近將兩匹馬尋回。

江蘇蘇州兩匹馬一度在隧道中狂奔 江蘇蘇州兩匹馬一度走上高速公路 江蘇蘇州兩匹馬一度在隧道中狂奔 網民笑言「誰的寶馬」 江蘇蘇州兩匹馬一度走失，幸最後無大礙 江蘇蘇州兩匹馬一度走失，幸最後無大礙

事件中無人受傷

李先生表示，幸好馬匹逃跑期間沒有撞到人或車輛，未造成任何受傷及車輛損毀。

律師指出，依內地《民法典》規定，動物在遺棄或逃逸期間造成他人損害，原飼養人或管理人可能須承擔侵權責任。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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