兩匹馬於蘇州馬路狂奔　馬主駕車3小時尋回（有片）

江蘇蘇州10月1日晚間出現罕見一幕，兩匹馬疑似從馬場脫逃後，在相城區多條馬路、高速公路及隧道內一路狂奔，引發民眾拍攝並在社交平台瘋傳。馬主駕車3小時後終尋回兩匹馬。
多名市民拍到兩匹馬先後穿越陽澄西湖隧道、跑上蘇州北站高架路，不少網友笑稱「馬兒也想趁國慶旅行」、「誰的寶馬丟了？」，但有人擔心馬匹闖入公路可能造成交通事故。
馬場負責人李先生表示，兩匹馬並非馬場所有，而是朋友趁假期帶來體驗騎馬。當晚工作人員將馬匹綁在草坪食草，被牠們掙脫繩索逃走。工作人員接獲消息後沿路追蹤，李先生與朋友共出動3輛車，歷時約3小時，最終在蘇州北站附近將兩匹馬尋回。
事件中無人受傷
李先生表示，幸好馬匹逃跑期間沒有撞到人或車輛，未造成任何受傷及車輛損毀。
律師指出，依內地《民法典》規定，動物在遺棄或逃逸期間造成他人損害，原飼養人或管理人可能須承擔侵權責任。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
苏州两匹马挣脱绳子，闯隧道、上高架，一路跑到苏州北站，网友叫它们“宝马X2”😂 我也有一辆宝马，还停在纽约，我在堪萨斯开雷克萨斯。 要是它也能自己跑过来找我就好了。无奈人生…… https://t.co/fiv892qWNG— jing (@jing1218) October 3, 2026
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