兩匹馬於蘇州馬路狂奔 馬主駕車3小時尋回（有片）

江蘇蘇州10月1日晚間出現罕見一幕，兩匹馬疑似從馬場脫逃後，在相城區多條馬路、高速公路及隧道內一路狂奔，引發民眾拍攝並在社交平台瘋傳。馬主駕車3小時後終尋回兩匹馬。

多名市民拍到兩匹馬先後穿越陽澄西湖隧道、跑上蘇州北站高架路，不少網友笑稱「馬兒也想趁國慶旅行」、「誰的寶馬丟了？」，但有人擔心馬匹闖入公路可能造成交通事故。

馬場負責人李先生表示，兩匹馬並非馬場所有，而是朋友趁假期帶來體驗騎馬。當晚工作人員將馬匹綁在草坪食草，被牠們掙脫繩索逃走。工作人員接獲消息後沿路追蹤，李先生與朋友共出動3輛車，歷時約3小時，最終在蘇州北站附近將兩匹馬尋回。