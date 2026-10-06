地產經紀以「李多慧鄰居」作賣點　遭網民炮轟公開啦啦隊女神私隱

台灣人不時利用Threads作宣傳，最近一名地產經紀在Threads上發文，以李多慧的鄰居作為私人住宅賣點，變相公開該南韓籍啦啦隊女神地址，引發批評，對此，李多慧的經理人回應指「內容並未經過多慧本人及公司同意」。

一名女性地產經紀日前在Threads發文，貼出自己的卡片，更附帶一句：「想跟李多慧當鄰居的歡迎找我。」以李多慧私人住宅作為賣點，在網上遭到一連串炮轟。

網民︰藝人的私隱就不算私隱嗎？

儘管該名地產經紀將帳號設為私人，貼文已經看不到，已被存檔紀錄。不少網友紛紛留言：「藝人的私隱就不算私隱嗎？還是地產經紀想公布自己的地址」、「快20年前就看過，要和周董（周杰倫）做鄰居的廣告文，2026還是有」、「我覺得非常不妥，但是看到留言原來以前就一直有這類廣告，覺得很驚訝，這應該屬於違法，藝人需要更多私隱」。