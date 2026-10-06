蔡康永出席競選活動爭議後於Threads留言 低調感謝支持者

台灣知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選總部成立大會，引起兩岸輿論關注，不僅登上微博熱搜，合作的品牌也陸續下架相關內容，風波持續延燒。就在外界關注之際，蔡康永10月5日晚間在社交平台Threads上親自回應一名網民，引發討論。 有名網友近日在Threads上分享與蔡康永多年前節目的回憶，透露自己出身勞工家庭，成長過程中可接觸的文化資源有限，而蔡康永30年前主持的《翻書觸電王》，成為他認識書籍、電影、藝術與創作的重要窗口。透過節目內容，他逐漸發現「原來世界可以比我身邊看到的更大、更有趣」。

網民感謝蔡康永開拓世界 原文提到，他當時曾因為性取向問題接受學校的輔導老師諮商，「我的青少年時期根本沒有公開出櫃的人，我還記得學校的老師跟我說 『如果你選擇走這條路，你有想過以後會變成怎樣的人嗎？』」而他記得自己向老師表示，「如果未來能成為像蔡康永一樣的人，應該會是一件很不錯的事。」

他直言多年過去，自己最終沒有成為蔡康永，卻在節目的陪伴下慢慢長成理想中的大人，「你主持的一個節目，曾經陪伴過一個沒有太多資源、對世界也還不了解的少年。」這篇貼文曝光後，引來大量網友留言分享集體回憶，不少人表示自己也是透過《翻書觸電王》開始接觸閱讀、電影及文化內容，節目至今仍是許多人心中的經典。 蔡康永親自留言回應：「風吹完就消失，但風攜帶的種子留下來了。」短短一句話沒有多談近日爭議，卻被大批網友視為溫柔回應，也讓不少人想起當年透過節目獲得文化養分的青春歲月。