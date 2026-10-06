湖南漢被狗咬不打疫苗一個月後亡　死前拍片後悔：為慳兩千蚊送命(有片)

湖南漢被狗咬不打疫苗一個月後亡，死前拍片後悔：為慳兩千蚊送命。(微博)

綜合《新京報》、《第一現場》等內地媒體報道，瀏陽市沿溪鎮一名男子遭狗咬傷，當時因為想省錢，沒有接種狂犬病疫苗，最終發病死亡。男子生前特別錄製影片，提醒親友日後若遭動物咬傷，一定要接種疫苗，「為了省2000塊錢，我可能都要把命送掉了，家人們聽我一句勸，被動物咬傷一定要打疫苗」。

湖南瀏陽市一名男子遭狗咬傷，因為想省下人民幣2000元(下同)，沒有接種狂犬病疫苗，沒想到約一個月後發病死亡。男子生前特別錄製影片，提醒親友若遭動物咬傷，務必第一時間接種疫苗。

漁護署：中國內地列入有狂犬病風險地區

男子的女兒證實，父親於8月10日遭狗咬傷後，並未告訴家人，最後於9月26日發病死亡。她表示，父親過世前意識仍算清醒，但偶爾情緒會變得相當狂躁。沿溪鎮政府證實，當地確實有男子遭狗咬傷後死亡，目前正追查咬人的犬隻；瀏陽市疾控中心則表示，平時都有向民眾宣導，遭狗咬傷後應接種狂犬病疫苗。

狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性病毒性腦脊髓炎，潛伏期通常約1至3個月，一旦發病，致死率幾乎達100%。根據香港漁農自然護理署資料顯示，中國內地的風險定義為「有狂犬病風險，但願意配合實施嚴格狂犬病抗體檢測的地區」。