蔡康永被解放軍微博不點名批評「一邊賺大陸紅利 一邊與台獨眉來眼去」

台灣知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，事件持續發酵，由於沈被大陸列為「台獨頑固分子」，解放軍新聞傳播中心官方微博「鈞正平工作室」昨不開名批評他與台獨「眉來眼去」，「早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上」。
官方微博︰早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上
解放軍新聞傳播中心官方微博官方微博「鈞正平工作室」昨發文稱「近期，一位台灣公眾人物因給台獨頑固分子沈伯洋站台，受到輿論強烈批評。面對質疑，島內外一些人卻以不要過多解讀來進行搪塞，當事人至今也未作出清晰明確的回應。不是所有事情都有模糊空間。」
文章抨擊，「沈伯洋的所作所為、成色如何世人皆知。台獨勢力是中國人民的死敵，台獨分子是民族的敗類。這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。」文章砲轟，「某些人妄圖用話術混淆是非，一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。」
事件在大陸已引發效應，有網民揚言抵制蔡康永，「零跑汽車」已發聲明終止合作，知名時尚雜誌《時尚芭莎》也緊急刪除9月份專訪內容。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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