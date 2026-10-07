蔡康永被解放軍微博不點名批評「一邊賺大陸紅利 一邊與台獨眉來眼去」

蔡康永被解放軍微博砲轟「一邊賺大陸紅利 一邊與台獨眉來眼去」

台灣知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，事件持續發酵，由於沈被大陸列為「台獨頑固分子」，解放軍新聞傳播中心官方微博「鈞正平工作室」昨不開名批評他與台獨「眉來眼去」，「早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上」。

官方微博︰早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上

解放軍新聞傳播中心官方微博官方微博「鈞正平工作室」昨發文稱「近期，一位台灣公眾人物因給台獨頑固分子沈伯洋站台，受到輿論強烈批評。面對質疑，島內外一些人卻以不要過多解讀來進行搪塞，當事人至今也未作出清晰明確的回應。不是所有事情都有模糊空間。」