中方提名宋莉參選世衞總幹事　冀助提升全人類健康福祉(更新)

在北京，外交部發言人毛寧證實，中方將提名資深公共衞生官員宋莉競選世界衞生組織總幹事。她表示，世衞組織是聯合國衛生健康領域的專門機構，在全球衞生治理中發揮著領導協調作用，當前多邊主義受到沖擊，全球衞生健康事業發展任重道遠，世衞組織如何在新變局和新形勢下行穩致遠，總幹事的作用尤為重要。

毛寧表示，中方提名宋莉參選，體現了中方同各方攜手努力，共同推動構建人類衞生健康共同體的積極意願，表明了中方對多邊主義和世衛的堅定支持。中方相信，如果宋莉當選，將有助於世衞在提升全人類健康福祉方面發揮更為積極的作用。