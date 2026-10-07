中方提名宋莉參選世衞總幹事　冀助提升全人類健康福祉(更新)

在北京，外交部發言人毛寧證實，中方將提名資深公共衞生官員宋莉競選世界衞生組織總幹事。她表示，世衞組織是聯合國衛生健康領域的專門機構，在全球衞生治理中發揮著領導協調作用，當前多邊主義受到沖擊，全球衞生健康事業發展任重道遠，世衞組織如何在新變局和新形勢下行穩致遠，總幹事的作用尤為重要。
毛寧表示，中方提名宋莉參選，體現了中方同各方攜手努力，共同推動構建人類衞生健康共同體的積極意願，表明了中方對多邊主義和世衛的堅定支持。中方相信，如果宋莉當選，將有助於世衞在提升全人類健康福祉方面發揮更為積極的作用。
宋莉曾長期在國家衞健委任職，擔任過婦幼健康司司長，在婦幼衞生政策及國際合作擁有超過20年經驗，目前擔任全國婦聯書記處書記及黨組成員。若果她當選，將是繼陳馮富珍後，第二位執掌世衞的中國人。
期望美國退出世衞後擴大影響力
路透社早前引述4名外交官及1名知情人士指，中國計劃推舉宋莉角逐下任世界衞生組織總幹事，期望在美國退出世衞後，擴大在組織的影響力。現任世衞總幹事譚德塞的第二個5年任期將於明年8月中屆滿。世衞將於下月初舉行區域委員會後公布完整的總幹事候選人名單，目前已有6人表態參選，分別來自沙特阿拉伯、比利時、卡塔爾、博茨瓦納、印尼以及西班牙。
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