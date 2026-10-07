緬甸詐騙園區︱KK園區「揸fit人」佘智江受審畫面曝光 沉默7秒哽咽認罪

緬甸詐騙園區「KK園區」犯罪集團主犯佘智江，去年於泰國被捕後引渡回中國。近日這名KK園幕後主腦受審畫面首度曝光，他面對提問時沉默約7秒，坦言「後悔了」， 與昔日囂張姿態判若兩人。

自言後悔沒做合法生意

綜合傳媒報道，佘智江表示，他為自己改綽號「江湖哥」，「因為他們有些人老叫我老大，我覺得這樣不好，那我就說實在不行叫『江湖哥』吧。」佘智江表示，他把自己包裝為成功商人，掩飾其從事的非法產業，他在鏡頭前坦言，「感慨其實很多，不管怎麼樣，想做企業家也好，想把生意做大也好，都應該走正規的道路，做合法合規的生意。」期間他沉默7秒後，坦言「後悔了」。