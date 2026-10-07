緬甸詐騙園區︱KK園區「揸fit人」佘智江受審畫面曝光 沉默7秒哽咽認罪

緬甸詐騙園區「KK園區」犯罪集團主犯佘智江，去年於泰國被捕後引渡回中國。近日這名KK園幕後主腦受審畫面首度曝光，他面對提問時沉默約7秒，坦言「後悔了」， 與昔日囂張姿態判若兩人。
自言後悔沒做合法生意
綜合傳媒報道，佘智江表示，他為自己改綽號「江湖哥」，「因為他們有些人老叫我老大，我覺得這樣不好，那我就說實在不行叫『江湖哥』吧。」佘智江表示，他把自己包裝為成功商人，掩飾其從事的非法產業，他在鏡頭前坦言，「感慨其實很多，不管怎麼樣，想做企業家也好，想把生意做大也好，都應該走正規的道路，做合法合規的生意。」期間他沉默7秒後，坦言「後悔了」。
1982年生於湖南省邵東市的佘智江，在菲律賓從事跨境網路賭博起家，再延伸到柬埔寨、泰國等地的賭博、電詐及販毒，曾任大陸僑商聯合會副會長，與緬甸武裝組織聯手打造亞太新城。也就是外界熟知的KK園區。
佘智江於2025年11月遭中方從泰國引渡受審，而他還有另一個引人關注的身分，為內地女星趙薇前夫、前富商黃有龍的表弟，一度引發討論。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。