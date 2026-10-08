外籍客摟肩合照　上海美女特警禮貌提醒「Don't touch me」(有片)

國慶黃金周期間，上海外灘迎來不少外籍遊客。一名外籍遊客向當值女特警提出合照請求時，因舉動過於熱情，順勢伸手欲摟抱女特警的肩膀。該名女特警隨即退開小半步，並微笑提醒「Don’t touch me」，堅定又不失禮貌的專業態度令該名遊客立即不好意思地縮手，隨後完成合照，該名外籍遊客致謝後離開，影片隨即在網上瘋傳，贏得不少網民激讚。

曾是國家一級短跑運動員

該名女特警身份亦被網民「起底」，她是隸屬於上海市公安局特警總隊的民警錢雪穎，現年28歲，曾奪得上海特警實戰技能比武越障第一名，榮膺「特警標兵」，在加入警隊前畢業於上海大學，曾是國家一級短跑運動員，在2019年全國田徑錦標賽中榮獲女子4X100米接力銀牌，2024年退役。她憑1.67米身高與亮麗外表，執勤時經常成為焦點，吸引不少市民旅客提出合照要求，網上亦不時流傳她執勤時的影片。

事件引發網民討論，大讚錢雪穎處理得體：「女特警反應超颯，英文制止超酷」、「有禮有節，不卑不亢。」、「尊重是相互的，入鄉隨俗是基本的禮貌。」