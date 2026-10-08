浙江女美容院灌腸排毒遭撐穿腸　糞漏腹腔險死(有片)

浙江一名42歲女子日前在美容院購買標榜能「排毒、煥亮水光肌」的高端灌腸療程。詎料，操作人員在過程中竟「插錯位置」，並持續加壓灌入不明液體，導致女子腹部出現劇烈撕裂痛、冷汗直冒幾近休克。醫生檢查後發現，不正規的灌腸操作已把腸子捅破，導致腸穿孔，大量糞便和腸管內容物漏進腹腔，引發彌漫性腹膜炎。
綜合《九派新聞》、《四川觀察》等內地媒體報道，事主李小姐當日美容院人員進行灌腸操作時，盲目將不明液體持續加壓灌入腸道。她隨即感到腹部傳來撕裂般的劇痛，疼痛冒汗、精神狀況迅速惡化幾近休克，店員見狀才嚇得將她緊急送院。醫生發現，不正規的灌腸操作已經把脆弱的腸子捅破，導致腸穿孔，大量糞便和腸管內容物漏進肚子裡，引發了極其凶險的彌漫性腹膜炎，李女士住進了重症監護室，所幸最終脫離危險。
演員妻子自爆灌腸被灌錯位置
點擊觀看影片
此外，內地演員杜淳的妻子王燦近日亦在直播時，自曝孕前遭遇離譜養生騙局，店家以她眼白有紅血絲、泛黃為由，謊稱她肝臟問題嚴重，誘導她花高價購買千元肝毒排毒套餐。她說，店內操作極不專業，做灌腸排毒項目時，工作人員操作失誤灌錯位置，讓她體驗極差。事後店家以熬夜失誤敷衍道歉。
浙江省立同德醫院肛腸外科主任陳誠豪表示，灌腸簡單說就是將一定量的液體通過肛門注入直腸和結腸，以達到清潔腸道、給藥、降溫或診斷等目的的一種醫療操作。不過，灌腸對液體的溫度、用量、灌入壓力都有極其嚴格的要求，一旦操作不當，輕則水中毒、電解質紊亂，重則腸穿孔。頻繁灌腸還會破壞腸道菌群，破壞腸道自身的排便反射，導致重度依賴性便秘。因此，千萬不可自行灌腸或在非醫療機構灌腸。陳誠豪強調，健康人根本不需要靠灌腸來「排毒」。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。