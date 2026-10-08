浙江女美容院灌腸排毒遭撐穿腸　糞漏腹腔險死(有片)

浙江一名42歲女子日前在美容院購買標榜能「排毒、煥亮水光肌」的高端灌腸療程。詎料，操作人員在過程中竟「插錯位置」，並持續加壓灌入不明液體，導致女子腹部出現劇烈撕裂痛、冷汗直冒幾近休克。醫生檢查後發現，不正規的灌腸操作已把腸子捅破，導致腸穿孔，大量糞便和腸管內容物漏進腹腔，引發彌漫性腹膜炎。

綜合《九派新聞》、《四川觀察》等內地媒體報道，事主李小姐當日美容院人員進行灌腸操作時，盲目將不明液體持續加壓灌入腸道。她隨即感到腹部傳來撕裂般的劇痛，疼痛冒汗、精神狀況迅速惡化幾近休克，店員見狀才嚇得將她緊急送院。醫生發現，不正規的灌腸操作已經把脆弱的腸子捅破，導致腸穿孔，大量糞便和腸管內容物漏進肚子裡，引發了極其凶險的彌漫性腹膜炎，李女士住進了重症監護室，所幸最終脫離危險。