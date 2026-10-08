內媒實測尊界V800踩斷煞車支架　製造商江淮汽車跌停(有片)

大型豪華MPV「尊界V800」遭內地汽車媒體「懂車帝」實測後，揭發存在嚴重安全隱憂，3輛「尊界V800」在進行緊急煞車測試時，煞車踏板全部都出現斷裂情況，而且3輛車的斷裂位置相同，斷口亦相當接近。

「懂車帝」在封閉場地安排3輛行駛里程極低的全新尊界V800，進行時速100公里至零的緊急煞車測試，結果全部踩斷3輛車的煞車踏板支架。其中，第1輛車於第3次重煞時斷裂；第2台車於第4次踩斷，而第3輛車更於第2次急煞時便斷裂。

「懂車帝」其後將尊界V800拆解，指出尊界V800的踏板支架轉軸處僅得一層立板作支撐，斷口位置亦留有熔接痕跡。