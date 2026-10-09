中國專題｜國慶黃金周「拼長假」帶旺消費 長線遊 沉浸式體驗 以舊換新齊升溫

今年內地中秋與國慶假期僅隔3個工作日，「請3休13」的「拼假」方案走紅，13天假期令長線遊成為出行一大亮點；民眾更著重沉浸式體驗，而不是以往的走馬看花式旅行。此外，國慶假期前，中央下達第四批625億元(人民幣、下同)超長期特別國債資金，支持消費品以舊換新，刺激十一黃金周期間的消費需求。 「雙節串場遊」成為新趨勢 旅遊平台「去哪兒」數據顯示，今年國慶假期，2,000公里以上航線預訂量同比增長超過40%。其中來自湖南的陳女士開始了一次為期7天的遼寧長線遊，包括去瀋陽看故宮、在大連看海以及到丹東走邊境線，她表示「這次『拼長假』，我們能一路自駕慢慢玩，體驗鬆弛感」。「請3休13」的「拼假」方案，推動旅遊消費由「集中爆發」轉向「分段釋放」，形成中秋及國慶兩波出行高峰，「雙節串場遊」(跨地區多站式長途旅遊)亦成為新趨勢。

十大熱度景區由小城包攬 長線遊火熱的同時，小城及縣域也獲得更多的出遊需求。在湖南省株洲市茶陵縣，茶祖大道人氣火熱，有逾千人在快閃活動上齊唱《祝福祖國》；在雲南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市，各地遊客在美麗風光和閒適節奏中，體會當地提倡「有一種叫雲南的生活」的悠閒慢活氛圍。「去哪兒」旅行數據顯示，截至4日，十大熱度景區由小城包攬，其中河北唐山河頭老街、寧夏中衛沙坡頭、江西上饒葛仙村度假區位列前三。 從傳統觀光轉向沉浸式體驗

除了出行範圍擴大，遊客的消費場景也從傳統觀光轉向沉浸式體驗。國慶假期期間，天津和平區金街大銅錢廣場人頭湧湧。天津人民藝術劇院在廣場上演沉浸式話劇《日出》，演員穿梭觀眾之間演出，打破傳統舞台與觀眾的界限。《日出》由著名劇作家曹禺於1930年代創作，其創作背景與金街附近的惠中飯店舊址有關。今次劇團特意回到作品原型地附近露天演出，吸引大批市民和遊客觀賞。 一齣話劇帶旺整條街。今年國慶假期，金街地標大銅錢廣場完成翻新後重新開放，配合燈光效果及百年商街景觀，吸引大批遊客到訪。遊客白天看劇、晚上賞燈，帶動周邊商圈消費。今年國慶假期，金街商圈日均客流量約60萬人次。

重慶無人機燈光秀帶旺餐廳 「去哪兒」旅行數據顯示，國慶首日，包含「沉浸式演出」、「煙花秀」及「夜遊」標簽的景區門票，搜索量同比增長逾50%。在重慶，國慶期間舉行的「新韻重慶」無人機燈光秀吸引不少遊客打卡，數千架無人機在夜空拼湊出多個展現重慶城市特色的圖案。重慶南濱路一帶不少餐廳亦因坐擁正對無人機燈光秀展演區的有利位置，迎來客流高峰。一家火鍋店店長張濤表示：「根本忙不過來，全店40張餐桌，高峰期一晚至少翻三台(次)。」數據顯示今年國慶假期，特色體驗活動特別受歡迎，例如在浙江金華，婺州古城的非遺市集及婺劇表演吸引大批遊客到訪；在廣西大新，遊客則可在由老建築改造而成的田園社區體驗農耕生活。

625億元國債資金到位 以舊換新帶旺消費 鏡頭一轉至消費品市場。住在天津市的王先生表示，國家補貼疊加門店優惠，一共省了1,000多元，「趁著假期給家裡換了一台冰箱，用上補貼省了不少錢！」國慶假期前，中央下達第四批625億元超長期特別國債資金，用於支持消費品以舊換新，助推「十一」長假消費熱情。在天津，手機及平板等數碼產品最高補貼500元，家電產品最高補貼可達1,500元，實實在在的優惠吸引眾多市民進店換新。 在江蘇南京，2026南京汽車展覽會於9月30日至10月4日舉行。為抓緊旺季、進一步提振汽車消費，江蘇商務部門聯合相關部門、協會和金融機構，推出以舊換新、購新補貼、金融讓利、車企優惠等。現場有消費者表示，優惠疊加後，自己心儀的汽車便宜了近萬元。

遼寧推行「雙憑證」票根經濟模式 此外，國慶假期期間，天津各區發放政府消費券8,000多萬元，形成政府補貼、平台讓利及企業惠民的聯動效應；遼寧推行「雙憑證」票根經濟模式，群眾憑賽事、展會等憑證，可在全省2.5萬家商戶申領消費券，刺激民眾消費。 商務部數據顯示，10月1日至3日，消費品以舊換新帶動銷售額196.3億元，惠及348.3萬人次。其中汽車以舊換新4.6萬輛，帶動新車銷售額74.5億元；家電以舊換新151.1萬台，帶動銷售額65億元；數碼和智能產品購新(即購買新產品)170.9萬件，帶動銷售額49億元。