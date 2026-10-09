湖南女局長涉出軌最少8人　前夫追討賠償反被控勒索

湖南省永州市商務局周姓女局長遭前夫兄長舉報，指她涉嫌在2005年至2026年間至少與9名男子存在「不正當男女關係」，其中8人屬婚内出軌。雙方協議離婚時女方允諾支付男方500萬元人民幣精神損害賠償，但前夫在追討剩餘款項後卻反被控告敲詐勒索。

張姓前夫追討反被控敲詐 羈押5個月

據《奔流新聞》報道，張先生表示，弟弟與周女士均為再婚，兩人於2015年11月登記結婚，至2025年初爆發離婚糾紛，並於同年2月簽署《離婚協議書》，當中列明雙方感情完全破裂、自願離婚，女方須向男方支付330萬元精神損害賠償。