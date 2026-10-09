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出版：2026-Oct-09 12:18
更新：2026-Oct-09 12:18

湖南女局長涉出軌最少8人　前夫追討賠償反被控勒索

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湖南女局長涉出軌最少8人　前夫追討賠償反被控勒索

湖南女局長涉出軌最少8人　前夫追討賠償反被控勒索

湖南省永州市商務局周姓女局長遭前夫兄長舉報，指她涉嫌在2005年至2026年間至少與9名男子存在「不正當男女關係」，其中8人屬婚内出軌。雙方協議離婚時女方允諾支付男方500萬元人民幣精神損害賠償，但前夫在追討剩餘款項後卻反被控告敲詐勒索。

張姓前夫追討反被控敲詐　羈押5個月

據《奔流新聞》報道，張先生表示，弟弟與周女士均為再婚，兩人於2015年11月登記結婚，至2025年初爆發離婚糾紛，並於同年2月簽署《離婚協議書》，當中列明雙方感情完全破裂、自願離婚，女方須向男方支付330萬元精神損害賠償。

張先生聲稱，弟弟發現周女士出軌後，雙方才決定離婚，女方起初曾答應支付500萬元人民幣精神損失費，但最後正式簽署的離婚協議僅列明330萬元人民幣。周女士支付約定款項後，前夫追討剩餘170萬元人民幣，卻遭對方報警控告敲詐勒索。

案件迅速進入司法程序。今年5月前夫被刑事拘留，至今已被羈押5個月。今年9月4日，湖南省永州市冷水灘區人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪起訴他。

湖南永州商務局長涉嫌婚內出軌多人 前夫哥哥提供《周某某出軌情況表》 女局長在短訊中承認出軌 二人的《離婚協議書》 2018年12月23日的《保證書》，內容提到將與特定人士斷絕聯繫，並承諾不再與其他異性有曖昧關係 湖南省永州市冷水灘區人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪對起訴女局長前夫

前夫兄長提供女局長出軌情況表

除了離婚賠償爭議，張先生也向有關部門舉報周女士的生活作風問題，並提供一份《周某某出軌情況表》，聲稱2005年至2026年間，周女士至少與9名男子有不正當男女關係，其中8人涉及婚內出軌，對象包括當地公職人員及商人。張先生另提供親密聊天紀錄、照片，以及一份落款日期為2018年12月23日的《保證書》，內容提到將與特定人士斷絕聯繫，並承諾不再與其他異性有曖昧關係。

張先生懷疑周女士是否利用職務身分干預司法，並對案件從立案、偵查到提起公訴僅歷時約5個月提出質疑。

永州市紀委監委工作人員8日證實，已收到涉及周女士的相關舉報材料，但因調查處理仍處於保密階段，無法對外透露進度。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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