湖南女局長涉出軌最少8人　前夫追討賠償反被控勒索

湖南省永州市商務局周姓女局長遭前夫兄長舉報，指她涉嫌在2005年至2026年間至少與9名男子存在「不正當男女關係」，其中8人屬婚内出軌。雙方協議離婚時女方允諾支付男方500萬元人民幣精神損害賠償，但前夫在追討剩餘款項後卻反被控告敲詐勒索。
張姓前夫追討反被控敲詐 羈押5個月
據《奔流新聞》報道，張先生表示，弟弟與周女士均為再婚，兩人於2015年11月登記結婚，至2025年初爆發離婚糾紛，並於同年2月簽署《離婚協議書》，當中列明雙方感情完全破裂、自願離婚，女方須向男方支付330萬元精神損害賠償。
張先生聲稱，弟弟發現周女士出軌後，雙方才決定離婚，女方起初曾答應支付500萬元人民幣精神損失費，但最後正式簽署的離婚協議僅列明330萬元人民幣。周女士支付約定款項後，前夫追討剩餘170萬元人民幣，卻遭對方報警控告敲詐勒索。
案件迅速進入司法程序。今年5月前夫被刑事拘留，至今已被羈押5個月。今年9月4日，湖南省永州市冷水灘區人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪起訴他。
前夫兄長提供女局長出軌情況表
除了離婚賠償爭議，張先生也向有關部門舉報周女士的生活作風問題，並提供一份《周某某出軌情況表》，聲稱2005年至2026年間，周女士至少與9名男子有不正當男女關係，其中8人涉及婚內出軌，對象包括當地公職人員及商人。張先生另提供親密聊天紀錄、照片，以及一份落款日期為2018年12月23日的《保證書》，內容提到將與特定人士斷絕聯繫，並承諾不再與其他異性有曖昧關係。
張先生懷疑周女士是否利用職務身分干預司法，並對案件從立案、偵查到提起公訴僅歷時約5個月提出質疑。
永州市紀委監委工作人員8日證實，已收到涉及周女士的相關舉報材料，但因調查處理仍處於保密階段，無法對外透露進度。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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