四川女買二手樓天台驚見「墳墓」　警挖出骸骨鍳定揭真相(有片)

四川成都一名女子，日前從鄰居口中赫然發現自己8年前入手的頂樓公寓，其客廳正上方的天台竟堆有一座土墳，更傳出底下埋著一名十多年前病逝的7歲男童，事件於內地網絡瘋傳。警方接報後從土墳挖殘存骸骨，經鑒定證實骸骨並非人類組織，「7歲男童」屬虛構捏造，涉事73歲男子已被依法行政處罰。

綜合《新浪熱點》、《央視新聞》等內地媒體報道，成都金堂李女士2017年買下頂樓7樓二手房，8年多一直出租。今年本月4日從鄰居處得知，其客廳正上方樓頂天台有座墳，埋著2009年病逝的7歲男童，男童生前就住在這個院落。李女士驚悉後立即報警，警方挖開發現部分屍骨並取走鑒定。事件曝光並在內地網上瘋傳，迅速衝上熱搜。不過，成都金堂縣公安局於昨日(8日)通報，證實為居民捏造的謠言，樓頂挖出的骨頭其實都是豬骨和魚骨，並非人骨。