國家氣候中心：超強厄爾尼諾已形成　料為有監測以來最強

國家氣候中心監測顯示，2026年9月已正式形成一次超強厄爾尼諾事件。中心預計，未來三個月赤道中東太平洋海表溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次厄爾尼諾事件將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。
料未來3個月海溫繼續升高
國家氣候中心首席預報員趙俊虎表示，今年5月以來，赤道中東太平洋進入厄爾尼諾狀態，5至9月關鍵區海溫指數呈現快速增暖持續趨勢。監測區海溫指數三個月滑動平均值已連續五個月超過0.5℃，其中7至9月滑動平均值超過2.5℃，達到超強事件標準。因此，9月正式形成一次超強厄爾尼諾事件，類型為東部型，即海溫暖中心位於赤道東太平洋。
監測顯示，9月，赤道太平洋大部海表溫度較常年同期偏高，東太平洋暖水中心偏高3.0℃以上。9月監測區海溫指數為2.94℃，較8月上升0.35℃。最近三個月，即7至9月，監測區海溫指數平均值為2.54℃。
趙俊虎說，綜合國內外動力氣候模式和統計方法預測，預計未來三個月赤道中東太平洋海表溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次厄爾尼諾事件將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。
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