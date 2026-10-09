廣西貴港工程船除鏽時閃爆 致3死2傷

廣西發生船舶閃爆事故！貴港市一艘工程船日前為船艙及甲板除鏽及噴漆時，突然發生閃爆。經連日搜救，2名失蹤人士已於10月8日被尋獲，經法醫鑑定均已無生命跡象，事故傷亡增至3死2傷，相關單位正調查事故原因。
疑操作不當致意外
據《新華社》10月9日報道，事故發生於10月6日下午5時15分許，地點位於廣西貴港市港南區新塘鎮湖表村一帶的郁江河段。一艘停泊在當地的工程船，當時正在為船艙、甲板除鏽及噴漆，過程中突然發生閃爆，造成多人死傷。
事故發生後，當地相關部門立即展開搜救及傷者救治工作。事發初期，事故造成1人經搶救後仍宣告不治，另有2人失蹤、2人受傷，搜救人員隨即在事發河段搜尋。
根據貴港市港南區應急管理局最新通報，經多方全力搜救，2名失蹤人士分別於10月8日凌晨4時20分、上午9時08分被找到，經法醫鑑定，確認均已無生命跡象。事故確認造成3人死亡、2人受傷。
當地先前通報指出，涉事工程船是在噴漆作業期間發生閃爆，初步通報提及施工人員操作不當。不過，事故的具體原因及是否涉及船艙內易燃氣體、疏忽管理工作環境及安全，有待進一步調查確認。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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