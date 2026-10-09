不少人認為飲食清淡、少油少糖才是長壽關鍵，但浙江省溫嶺市101歲人瑞盧式增的飲食習慣卻與一般人的想像不同。他每餐都要配白飯，還能獨自吃完一盤梭子蟹；平日愛飲汽水，雪櫃更放滿雪碧及可樂，非一般長壽習慣引發網民熱議。

盧式增出生於1926年9月7日，住在浙江省溫嶺市大溪鎮良山村，育有兩子一女，如今已是四代同堂。雖然年屆101歲，他仍保持良好的食慾，尤其喜歡魚、蝦、蟹等海鮮，對食物的新鮮度亦相當講究。

盧式增每隔5日便會乘坐人力三輪車前往鎮上的街市，購買魚、蝦、蟹、豬肉及時令蔬菜。去年，他仍能自行騎三輪車買菜；不過，今年上半年跌倒後行動變得遲緩，家人便不再讓他騎三輪車或下田種菜。