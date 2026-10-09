不少人認為飲食清淡、少油少糖才是長壽關鍵，但浙江省溫嶺市101歲人瑞盧式增的飲食習慣卻與一般人的想像不同。他每餐都要配白飯，還能獨自吃完一盤梭子蟹；平日愛飲汽水，雪櫃更放滿雪碧及可樂，非一般長壽習慣引發網民熱議。
盧式增出生於1926年9月7日，住在浙江省溫嶺市大溪鎮良山村，育有兩子一女，如今已是四代同堂。雖然年屆101歲，他仍保持良好的食慾，尤其喜歡魚、蝦、蟹等海鮮，對食物的新鮮度亦相當講究。
盧式增每隔5日便會乘坐人力三輪車前往鎮上的街市，購買魚、蝦、蟹、豬肉及時令蔬菜。去年，他仍能自行騎三輪車買菜；不過，今年上半年跌倒後行動變得遲緩，家人便不再讓他騎三輪車或下田種菜。
成為街市「集郵」對象
由於經常現身街市，攤販幾乎都認識這位人瑞。不少人主動要求合照，令他成為當地市集的「明星」。攤販亦表示，從他的精神狀態及外表來看，很難想像他已年過100歲。
多肉少菜 注重海鮮新鮮度
盧式增對飲食相當重視，認為魚、蝦、蟹是否新鮮，嘗一口便能分辨；相比之下，他反而較少吃蔬菜。他受訪時表示：「在我看來，吃好、用好是頭等大事。現在手頭仍有一些存款，大多都花在飲食上。」
盧式增聘請保姆照料日常生活。王姓保姆表示，盧式增牙齒狀況良好、胃口亦好，三餐均少不了白飯，吃了多年也不會膩，一整盤梭子蟹亦能吃得乾乾淨淨。
更令人意外的是，盧式增還喜歡飲可樂及雪碧。廚房存放着一整箱汽水。他表示，冰凍的雪碧喝起來更甜，特別喜歡這種口感。除了汽水，他還喜歡在冰凍雪碧中加入幾滴白酒，吃飯時小酌半杯。此外，西瓜、蜜柑及梨子等甜味明顯的水果，亦是他最愛。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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