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中國
出版：2026-Oct-10 14:15
更新：2026-Oct-10 14:15

日本前外相岩屋毅早前訪華　倡兩國再確認《中日聯合聲明》

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日本前外相岩屋毅（左）上月赴北京與外長王毅（右）會面。（圖／新華社）

日本前外相岩屋毅（左）上月赴北京與外長王毅（右）會面。（圖／新華社）

日本前外相岩屋毅8日透露，他上月赴北京與外長王毅會談時，曾向對方提議，兩國政府再次確認1972年《中日聯合聲明》。在該聲明中，日本對中方主張台灣是中國領土不可分割的一部分，表示「充分理解和尊重」。

和平國家道路被否定

岩屋毅上月赴北京訪問，先後獲王毅與國務院副總理何立峰會見，是日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」言論導致雙邊關係惡化以來，雙方首次高層接觸。

岩屋毅8日接受日媒《共同社》專訪時透露，他與王毅會談時，曾提議為修復中日關係：「由兩國政府正式再次確認1972年的《中日聯合聲明》」。對於中方以「新型軍國主義」批評日本，他提出忠告稱：「這給人一種戰後80年的和平國家道路被徹底否定的印象，甚至會讓珍視中日關係的人也因此疏遠。」

古謝玄太當選沖繩縣知事 認同美軍基地留縣內 獲首相高市支持 高市早苗 伊朗局勢及安全保障 其中，伊朗局勢及安全保障預料將是會談焦點之一。面對中東情勢持續受到關注，日本與美國如何強化雙邊合作，也可能成為兩國領袖交換意見的議題。 此外，由於美中領袖會談「習特會」預計24日登場，中日關係也可能成為高市與特朗普討論的重要內容。日方預料將再次向美方傳達，日本對當前中日關係的立場，並就區域安全情勢交換意見。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章 美國總統特朗普（右）22日在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與日本首相高市早苗（左）舉行雙邊會晤。（圖／路透社） 日相高市早苗首次在聯大發表演說。（圖／路透） 日本首相高市早苗。（圖／路透社） 日本首相高市早苗預計5日在臨時國會召集日發表施政演說。（資料照／美聯社）

王毅堅持要求撤回答辯

報道指出，在《中日聯合聲明》中，日本對中方主張台灣是中國領土不可分割的一部分，表示「充分理解和尊重」。儘管日方在高市發表答辯後解釋稱，聲明中表明的立場並未改變，但中方抨擊日方試圖「蒙混過關」，並指責破壞雙邊關係「政治基礎」。

報導表示，岩屋毅與王毅會談時表示，日本並未改變在台灣問題的立場，撤回答辯「在政治上存在很高難度」。他提議再次確認兩國政府簽署的聯合聲明等四個政治文件。王毅則堅持要求撤回答辯，並主張應由日本領導人解決這一問題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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