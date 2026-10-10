日本前外相岩屋毅早前訪華　倡兩國再確認《中日聯合聲明》

日本前外相岩屋毅8日透露，他上月赴北京與外長王毅會談時，曾向對方提議，兩國政府再次確認1972年《中日聯合聲明》。在該聲明中，日本對中方主張台灣是中國領土不可分割的一部分，表示「充分理解和尊重」。
和平國家道路被否定
岩屋毅上月赴北京訪問，先後獲王毅與國務院副總理何立峰會見，是日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」言論導致雙邊關係惡化以來，雙方首次高層接觸。
岩屋毅8日接受日媒《共同社》專訪時透露，他與王毅會談時，曾提議為修復中日關係：「由兩國政府正式再次確認1972年的《中日聯合聲明》」。對於中方以「新型軍國主義」批評日本，他提出忠告稱：「這給人一種戰後80年的和平國家道路被徹底否定的印象，甚至會讓珍視中日關係的人也因此疏遠。」
王毅堅持要求撤回答辯
報道指出，在《中日聯合聲明》中，日本對中方主張台灣是中國領土不可分割的一部分，表示「充分理解和尊重」。儘管日方在高市發表答辯後解釋稱，聲明中表明的立場並未改變，但中方抨擊日方試圖「蒙混過關」，並指責破壞雙邊關係「政治基礎」。
報導表示，岩屋毅與王毅會談時表示，日本並未改變在台灣問題的立場，撤回答辯「在政治上存在很高難度」。他提議再次確認兩國政府簽署的聯合聲明等四個政治文件。王毅則堅持要求撤回答辯，並主張應由日本領導人解決這一問題。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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