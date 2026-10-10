日本前外相岩屋毅早前訪華　倡兩國再確認《中日聯合聲明》

日本前外相岩屋毅8日透露，他上月赴北京與外長王毅會談時，曾向對方提議，兩國政府再次確認1972年《中日聯合聲明》。在該聲明中，日本對中方主張台灣是中國領土不可分割的一部分，表示「充分理解和尊重」。

和平國家道路被否定

岩屋毅上月赴北京訪問，先後獲王毅與國務院副總理何立峰會見，是日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」言論導致雙邊關係惡化以來，雙方首次高層接觸。

岩屋毅8日接受日媒《共同社》專訪時透露，他與王毅會談時，曾提議為修復中日關係：「由兩國政府正式再次確認1972年的《中日聯合聲明》」。對於中方以「新型軍國主義」批評日本，他提出忠告稱：「這給人一種戰後80年的和平國家道路被徹底否定的印象，甚至會讓珍視中日關係的人也因此疏遠。」