白宮新任發言人扎卡里亞通曉中文　曾在北京工作三年

白宮官員證實，特朗普政府已任命保守派評論員扎卡里亞（Katie Zacharia），接任白宮新聞秘書（又稱白宮發言人）一職。內媒披露，扎卡里亞與中國頗有淵源，她曾赴北京工作，在中倫律師事務所任職，且能通曉中文。

內媒《紅星新聞》報道，扎卡里亞除與特朗普陣營關係密切，也有一段在中國生活與工作的經歷，她畢業於美國加州佩珀代因大學卡魯索法學院（Pepperdine University Caruso School of Law），畢業後曾前往北京，在中倫律師事務所工作，並擔任國際金融公司的外部法律顧問。