白宮新任發言人扎卡里亞通曉中文　曾在北京工作三年

白宮官員證實，特朗普政府已任命保守派評論員扎卡里亞（Katie Zacharia），接任白宮新聞秘書（又稱白宮發言人）一職。內媒披露，扎卡里亞與中國頗有淵源，她曾赴北京工作，在中倫律師事務所任職，且能通曉中文。
內媒《紅星新聞》報道，扎卡里亞除與特朗普陣營關係密切，也有一段在中國生活與工作的經歷，她畢業於美國加州佩珀代因大學卡魯索法學院（Pepperdine University Caruso School of Law），畢業後曾前往北京，在中倫律師事務所工作，並擔任國際金融公司的外部法律顧問。
中文已不如從前
她曾在訪談節目中回憶，她在中國生活及工作約三年，期間走訪中國多個地區，形容這段經歷是人生中最令人興奮、最難忘的時光之一。談到中文能力，扎卡里亞坦言，隨着時間推移，自己的中文已不如從前，難以長時間以中文交談，但仍能聽懂不少中文。她還分享，有時在中國人的聚會或商店裏，聽到周圍的人用中文聊天，自己會突然用中文加入對話，讓對方感到驚喜。
此外，扎卡里亞的丈夫泰勒（Tyler Zacharia）也曾在北京工作，他畢業於佐治城大學（Georgetown University），之後赴北京學習中文，並進入一家私募股權投資公司，從事全球新興市場投資業務。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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