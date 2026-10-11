蔡康永被人民日報抨擊「兩面人、裝中立」　被指至今未認錯

台灣知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，再遭大陸官媒砲轟，《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」於10月9日刊文抨擊，稱蔡康永賺取大陸市場紅利卻替「台獨」沈伯洋站台，痛批其行為是「兩面人」。

「俠客島」以題為《大是大非不容騎牆》文章開名抨擊蔡康永，「事出之後，蔡康永最先做的不是亮明立場，而是故意裝『中立』、試圖通過言語模糊蒙混過關，至今未認錯、未和台獨分子劃清界限，不提一個中國、不表態台灣是中國的一部分」，「像他這樣一邊賺著大陸紅利、一邊為台獨分子站台撐腰的『兩面人』行為，必須承受應有的後果和代價。」