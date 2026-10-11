重慶名醫車禍後落車誤墜20米高架橋 當場慘死終年44歲

重慶市傳出醫學界噩耗，年僅44歲的醫院副院長吳德均在10月4日與同學聚會後乘車回鄉，途中車輛不慎撞上高速公路安全島。眾人落車時，他不慎從圍欄缺口墜落20多米高的橋下，送院後宣告不治。
綜合傳媒報道，死者為任職重慶三博江陵醫院副院長的吳德均。一名知情同事透露，事故發生當晚，吳德均與幾名同學在貴州省貴陽市聚會，夜間搭乘同學駕駛的車輛，返回貴州省綏陽縣家鄉，途中車輛不慎撞上高速公路中央的安全島。
車禍後，司機及吳男等車上的人都落車避險，吳男卻不慎從安全島縫隙墜落至20多米深的高架橋下，由於橋下布滿碎石，同學發現他後立即打求救電話，救護人員到場後，確認他已無生命跡象。
麻醉科專家 人緣極佳
報道指出，吳男是該院主任醫生，也是手術麻醉科專家，他於2005年畢業於遵義醫學院麻醉學系，專長包括重症麻醉調控及慢性疼痛治療，事發後院方深感震驚，惋惜他為人低調、待人和善，在院內人緣極佳，有同事立即專程前往他的綏陽家鄉悼念。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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