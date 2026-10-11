大英博物館兩件康熙青花瓷砸碎 交予專業團隊修復

英國大英博物館兩件清代文物受損，館方證實，兩件康熙年間瓷器在10月4日受損，其中一隻青花「仕女四藝圖碗」從展櫃掉落，波及下層架子的另一件清代「淡描青花印盒」。兩件文物目前已交由專業修復團隊處理，事故原因仍在調查中。

《環球網》引述大英博物館發言人透過電郵證實，「令人遺憾的是，10月4日大維德爵士（Sir Percival Victor David Ezekiel David）收藏兩件清代康熙時期的器物，一隻碗和一個小盒出現損壞。」發言人指出，瓷碗從原本所在的架子掉落，跌往下層架上，館方將調查事故發生原因。發言人強調，兩件器器已交由專業修復團隊進行全面修復，「我們極為重視文物保護，並已在展櫃內採取嚴格措施，以防止此類事件發生。」