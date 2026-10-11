大英博物館兩件康熙青花瓷砸碎 交予專業團隊修復

英國大英博物館兩件清代文物受損，館方證實，兩件康熙年間瓷器在10月4日受損，其中一隻青花「仕女四藝圖碗」從展櫃掉落，波及下層架子的另一件清代「淡描青花印盒」。兩件文物目前已交由專業修復團隊處理，事故原因仍在調查中。
《環球網》引述大英博物館發言人透過電郵證實，「令人遺憾的是，10月4日大維德爵士（Sir Percival Victor David Ezekiel David）收藏兩件清代康熙時期的器物，一隻碗和一個小盒出現損壞。」發言人指出，瓷碗從原本所在的架子掉落，跌往下層架上，館方將調查事故發生原因。發言人強調，兩件器器已交由專業修復團隊進行全面修復，「我們極為重視文物保護，並已在展櫃內採取嚴格措施，以防止此類事件發生。」
報道指出，這兩件展品放置於大英博物館第95展廳即「中國瓷器展區」，受損文物包括編號PDF,B.629的「仕女四藝圖碗」，以及編號PDF.634的「淡描青花印盒」。根據大英博物館官網資料，「仕女四藝圖碗」直徑約21.6厘米、高約8厘米，屬於清朝康熙年間（1662年至1722年）的青花瓷器，碗身描繪亭台園林中的仕女活動，包括賞畫、撫琴、弈棋及展卷等場景。
兩文物歷史達300年
另一件「淡描青花印盒」，同樣製於康熙年間，直徑約6.6厘米、高約2.5厘米，器身繪有精緻的果枝紋，這兩件文物均為清代瓷器，距今已有300多年歷史。事故發生後，兩件器物在大英博物館官網上的展出狀態均改為「不展出」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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