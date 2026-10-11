假榴槤｜浙江女切開驚見果肉似泥膠　薯仔當果核（有片）

綜合傳媒報道，浙江金華一名苗姓女子10月8日下班途中，經過路邊水果檔，看到榴槤每斤（500公克）9.9元人民幣，外殼金黃、香氣濃郁，便花38元人民幣買下一顆。當時檔主保證「包熟包甜」，但女子提出想當場開殼檢查時，檔主卻以沒有膠盒盛為由拒絕，於是她買回家才開。

浙江一名女子日前花38元人民幣買榴槤，回家切開後，發現裡面沒有正常果肉，反而塞滿黏稠的黃色膠狀物，更藏著一大塊熟薯仔當果核，令她質疑買到「假榴槤」。

苗女回家切開榴槤後，發現裡面完全沒有正常果肉，取而代之的是一團帶有彈性的黃色膠狀物，中央還包著一大塊熟薯仔，與正常榴槤的構造明顯不同。

網民質疑影片造假

苗女事後返回購買地點尋找檔主，發現對方已經不見蹤影。她將影片放布上網後，引發網友討論，不少人直呼太離譜「仿真榴槤，你買到泥膠吧」，也有人諷刺根本是「水果盲盒」。面對外界質疑影片造假，苗女則強調，只是分享自己消費經歷，並未刻意編造或誇大。

至於榴槤內部為何出現膠狀物及薯仔是否涉及人為造假，目前仍有待進一步調查。相關報道指出，市場監管部門已接獲投訴並跟進處理。

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