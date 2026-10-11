廈金大橋劍指年底主線通車 1.5萬噸鋼箱梁完成「毫米級」橫移

福建廈門重大交通建設再傳進展！廈金大橋（廈門段）觀音山沙灘橋10月9日完成重達1.5萬噸的鋼箱梁整體橫移工程，橫移距離達135米，精度控制在毫米級，為後續橋面及機電工程施工奠定基礎，力爭2026年底實現海上主線通車。
據《中國新聞網》報道，廈金大橋（廈門段）起於廈門市環島東路與會展北路交叉口，終點銜接廈門翔安國際機場。項目主線全長約17.34公里，是連接廈門島與周邊交通的重要建設。其中，觀音山沙灘橋位於廈門觀音山海濱，是整體工程的關鍵控制性工程之一。
全長325米 設計考慮當地景觀
為保護當地海濱景觀，避免在沙灘設置橋墩，工程採用特殊的魚骨梁設計，支撐外側匝道橋。橋梁全長525米，主跨（main span）385米，最高矢高93米，主線橋面與兩側匝道採錯層設計，最寬處接近90米，結構相當複雜。
此次施工採用大型鋼箱梁異位拼裝、整體橫移技術，先在南側拼裝平台完成組裝，再將鋼箱梁整體移至預定橋位。整體結構由161榀鋼箱梁焊接而成，總重量約1.5萬噸，透過5條橫移通道及多台大型千斤頂協同作業，以每小時約1.5米的速度推進，橫移全程精度偏差控制在毫米級。
為確保施工安全，工程團隊在千斤頂設置應力感測器，並搭配緊急制動設備及多設備同步控制系統，降低梁體移動時發生扭曲、卡阻等風險。
接下來，施工團隊將加快橋面、機電及交通安全設施工程，持續把關施工品質與安全，力爭年度建設目標，推動廈金大橋廈門段海上主線於2026年底建成通車。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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