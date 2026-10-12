江蘇男疑遭債主暗中定位行蹤全掌握　警揪非法「追債神器」

江蘇揚州一名陳姓男子因多年來遭債主精準掌握行蹤，即使外出出差也不例外，讓他長期生活在不安之中，最後決定報警。經警方調查發現，對方竟透過非法網站製作定位連結程式，不僅用來追債，還提供收費定位服務，兩個多月獲利近2萬元人民幣。
債主祭「追債神器」 點開連結即被定位
《法治日報》10日報道，陳男多年前與周姓男子發生債務糾紛，沒想到周男總能掌握他的行蹤，即使陳男外出出差，對方也能精準得知所在位置，並持續催討欠款。長期懷疑自己遭到暗中定位，讓陳男出門時提心吊膽，正常工作與生活受到嚴重干擾，最終向警方報案。
警方調查發現，周男付費註冊非法定位網站「極速定位」，再將經過包裝的小程式連結傳送給目標。一旦對方點擊連結，並同意開啟位置權限，網站後台就能取得使用者當下的精準位置資訊。
誇張的是，周男不只利用這項手段追討欠款，還對外收費提供定位服務牟利。短短兩個多月，他便非法取得定位資訊306筆，獲利近2萬元人民幣。
工程師建非法網站 偷6700筆位置
檢察機關另查出，某網路公司的技術骨幹彭姓男子為賺取外快，自行編寫「極速定位」非法程式，透過文章、圖片、音樂等連結竊取他人即時定位資訊，並以會員儲值方式推廣。彭男累計竊取定位資訊超過6700筆，非法獲利逾4.6萬元人民幣。
檢察機關以涉嫌侵犯公民個人資訊罪，對彭男與周男提起公訴。法院綜合兩人的犯罪事實、涉案情節及社會危害程度，依法判處兩人有期徒刑，刑期分別為1年至3年不等。
警方提醒，民眾收到陌生人傳送的文章、圖片或音樂連結時，應提高警覺，尤其是要求開啟定位權限的網頁或小程式，務必確認來源及用途，避免個人位置資訊遭到不法蒐集與利用。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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