江蘇男疑遭債主暗中定位行蹤全掌握　警揪非法「追債神器」

江蘇揚州一名陳姓男子因多年來遭債主精準掌握行蹤，即使外出出差也不例外，讓他長期生活在不安之中，最後決定報警。經警方調查發現，對方竟透過非法網站製作定位連結程式(AI生成圖片)

江蘇揚州一名陳姓男子因多年來遭債主精準掌握行蹤，即使外出出差也不例外，讓他長期生活在不安之中，最後決定報警。經警方調查發現，對方竟透過非法網站製作定位連結程式，不僅用來追債，還提供收費定位服務，兩個多月獲利近2萬元人民幣。

債主祭「追債神器」 點開連結即被定位

《法治日報》10日報道，陳男多年前與周姓男子發生債務糾紛，沒想到周男總能掌握他的行蹤，即使陳男外出出差，對方也能精準得知所在位置，並持續催討欠款。長期懷疑自己遭到暗中定位，讓陳男出門時提心吊膽，正常工作與生活受到嚴重干擾，最終向警方報案。