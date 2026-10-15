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出版：2026-Oct-15 17:02
更新：2026-Oct-15 17:02

「自私司機」涉合歡山違泊落車欣賞日出 致200車癱瘓

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車主「小萬」於合歡山違泊落車欣賞風景 致200車癱瘓

車主「小萬」於合歡山違泊落車欣賞風景 致200車癱瘓

合灣合歡山武嶺日前出現交通擠塞事件，駕駛白色平治的車主「武嶺小萬」涉嫌在路中間違泊，落車賞日出，令至少200輛汽車動彈不得，令「武嶺小萬」被網民封為「堵神」。

當日清晨，合歡山武嶺因欣賞日出湧現人潮。一輛平治汽車停在狹窄馬路中央，司機只顧落車欣賞風景，沒有理會其他車輛，造成兩條線至少200輛汽車受阻，當地山區道路一度嚴重擠塞。

汽車停在狹窄馬路中央

事件引發網路怒火，網紅Cheap也加入批評行列。他認為，警方不應只著眼於車應否向涉事司機開出違泊罰款，還有其他法律責任可以進一步追究。他質疑若因為事發時讓涉事司機輕易離開，難以令人信服。另有網友在Threads分享親身經歷，表示當天凌晨落山時，發現涉事車輛阻塞馬路，司機離開車輛看日出，令其他人受到牽連。

有車主將車停在上山唯一道路中間後消失，導致後方約200部汽車受影響（oceanstar0730授權提供） 14甲線部分路段出現交通擠塞情況 涉事車主「小萬」回應指「上面警察也不會讓車上來」，讓大批網友不滿（oceanstar0730授權提供）

面對外界質疑，當地警方稱接獲通報後抵達現場時，涉事車輛已經離去，警方已主動調查並蒐集影像資料，認為相關行為涉及公共通行安全。當局強調涉事山區馬路狹窄，車流一旦遭到阻斷，影響的不只是一般人，更可能阻礙緊急救援。尤其武嶺在假日經常湧入大量遊客，任何阻道行為都可能讓交通情況惡化，警方將持續蒐證並依法處理，呼籲市民切勿為了欣賞風景，犧牲其他人的權益。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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