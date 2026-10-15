合灣合歡山武嶺日前出現交通擠塞事件，駕駛白色平治的車主「武嶺小萬」涉嫌在路中間違泊，落車賞日出，令至少200輛汽車動彈不得，令「武嶺小萬」被網民封為「堵神」。

當日清晨，合歡山武嶺因欣賞日出湧現人潮。一輛平治汽車停在狹窄馬路中央，司機只顧落車欣賞風景，沒有理會其他車輛，造成兩條線至少200輛汽車受阻，當地山區道路一度嚴重擠塞。

汽車停在狹窄馬路中央

事件引發網路怒火，網紅Cheap也加入批評行列。他認為，警方不應只著眼於車應否向涉事司機開出違泊罰款，還有其他法律責任可以進一步追究。他質疑若因為事發時讓涉事司機輕易離開，難以令人信服。另有網友在Threads分享親身經歷，表示當天凌晨落山時，發現涉事車輛阻塞馬路，司機離開車輛看日出，令其他人受到牽連。