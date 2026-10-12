自閉症男童搭電梯遭惡鄰居無故踢飛 公安拉人拘留10日(有片)

海南海口一名男子在屋苑電梯內，聲稱遭一名不認識的患自閉症男童碰到，乘對方步出電梯時，從後「偷襲」一腳猛伸將男童踢飛。(影片截圖)

海南海口一名男子在屋苑電梯內，聲稱遭一名不認識的患自閉症男童碰到，乘對方步出電梯時，從後「偷襲」一腳猛伸將男童踢飛。42歲踢人惡男事後被行拘10日，罰款1000元人民幣。

內媒報道，事件發生於10月8日海南海口龍華區一屋苑。閉路電視影片可見，一名患自閉症的9歲男童與多名鄰居進入電梯回家，當電梯門打開時，男童準備步出，一名穿白衣的成年男子突然伸腳踢向男童背部，把對方踢出電梯，現場鄰居目睹了全過程，當場嚇呆。

家長往理論遭持刀恐嚇

當時男童獨自下樓買飲品，他事後並未將被踢一事告知家人，只是獨自躲藏起來，男童母親於其他鄰居處才獲知事件。她在找踢人男子理論時，對方辯稱遭男童先碰到自己而心生不滿，惟天眼未發現有關情況，男子又持刀威嚇男童家長。公安證實，涉事42歲男子已被處行政拘留10天，罰款1000元人民幣，男童經送醫檢查未發現受傷。男童母親表示不再追究其相關責任，但擔心男子出來後會報復，已和屋苑聯絡做好安全防範。