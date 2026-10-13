2.2米巨人女網紅病逝終年26歲　與1.68米男友拍「最萌身高差」影片走紅

身高達2.2米的四川女網紅小玥，因與身高1.68米的男友梓浩有巨大身高差，憑拍攝日常生活影片走紅，沒想到卻傳出病逝消息，終年26歲。男友梓浩於11日發布訃告證實，並透露她生前確診垂體性巨人症、繼發性糖尿病等疾病，身後留下一子，年僅不滿1歲。
梓浩在社交平台「梓浩（女友2米2高）」發布訃告，證實女友小玥離世。兩人因身高相差52厘米而受到關注，經常拍攝生活影片，呈現強烈的「最萌身高差」，吸引不少網民追蹤。兩人於2025年誕下小孩。
患巨人症及繼發性糖尿病
梓浩受訪時表示，小玥確診垂體性巨人症及繼發性糖尿病等疾病後，他便帶同女友返回鄉下靜養，原本打算待其血糖控制穩定，再安排她接受手術治療，沒想到病情發展出乎意料。
談起女友離世，梓浩難掩悲痛。他表示，醫生曾告訴他，相關病症可能以微創手術處理，取出腦部腫瘤即可；因此他一直以為，只要血糖受控，便能安排手術，從未想過疾病竟會奪去女友的生命。
面對過去在網上遭質疑兩人關係是刻意營造，甚至認為影片造假，梓浩透露，小玥個性開朗，不太在意外界評論，但他自己也不知道該如何解釋。
公開資料顯示，小玥與梓浩均為自媒體內容創作者，兩人的生活重心主要在重慶。小玥的帳號擁有約8.4萬名粉絲，梓浩則約有13.9萬名粉絲。兩人近期發布的影片，已多次提及小玥生病的情況；如今傳出噩耗，令關注他們的網民感到震驚及不捨。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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