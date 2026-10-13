2.2米巨人女網紅病逝終年26歲　與1.68米男友拍「最萌身高差」影片走紅

2.2米巨人女網紅小玥病逝 終年26歲 與1.68米男友拍「最萌身高差」影片走紅

身高達2.2米的四川女網紅小玥，因與身高1.68米的男友梓浩有巨大身高差，憑拍攝日常生活影片走紅，沒想到卻傳出病逝消息，終年26歲。男友梓浩於11日發布訃告證實，並透露她生前確診垂體性巨人症、繼發性糖尿病等疾病，身後留下一子，年僅不滿1歲。 梓浩在社交平台「梓浩（女友2米2高）」發布訃告，證實女友小玥離世。兩人因身高相差52厘米而受到關注，經常拍攝生活影片，呈現強烈的「最萌身高差」，吸引不少網民追蹤。兩人於2025年誕下小孩。

患巨人症及繼發性糖尿病 梓浩受訪時表示，小玥確診垂體性巨人症及繼發性糖尿病等疾病後，他便帶同女友返回鄉下靜養，原本打算待其血糖控制穩定，再安排她接受手術治療，沒想到病情發展出乎意料。 談起女友離世，梓浩難掩悲痛。他表示，醫生曾告訴他，相關病症可能以微創手術處理，取出腦部腫瘤即可；因此他一直以為，只要血糖受控，便能安排手術，從未想過疾病竟會奪去女友的生命。