字節跳動實習生涉「模型投毒」被炒　創業估值兩億美元

曾因干擾模型訓練遭字節跳動開除、捲入「模型投毒」風波的前實習生田柯宇，他創辦的人工智能實驗室已獲得近3,000萬美元（約2.35億港元）融資，投後估值達2億美元（約15.7億港元），再度引發AI圈關注。 據內媒《鞭牛士》引述《彭博》報道，田柯宇創辦的人工智能實驗室投資方包括五源資本、IDG資本等機構。公司目前尚未公開名稱，也未正式推出產品，團隊規模約10人，其中包括多名前字節跳動員工。公司聚焦「世界模型」（World Models），希望讓人工智能不只生成文字或影像，還能理解物體如何移動，以及環境如何隨着行動產生變化，未來應用可涵蓋機器人、自動駕駛及互動式影片等領域。

干擾其他部門 對於外界以「世界模型」定位公司，田柯宇表示，目前還不急着為這個標籤命名或更名，核心原則是專注打造基礎模型、持續擴大規模，最終以實際成果說話。 不過，田柯宇過去的爭議同樣受到關注。2024年，他仍在字節跳動實習期間，被指控透過編寫、篡改程式碼等方式，故意干擾其他部門的模型訓練任務，藉此爭取更多GPU運算資源。相關行為在網上被稱為「投毒」，事件曝光後引發科技圈熱議。 字節跳動隨後將田柯宇開除，並提起民事訴訟，求償800萬元人民幣（約938萬港元）。法院最終判令田柯宇賠償50萬元人民幣（約58.6萬港元），並沒收其全部工資。字節跳動當時也澄清，網上流傳的「涉及8,000多張GPU、損失上千萬美元」說法嚴重誇大，實際受影響的是商業化技術團隊某項研究計劃的模型訓練，並未波及正式專案及線上業務。

一種「以暴制暴」的行為 接受《彭博》訪問時，田柯宇承認當時的做法不妥，並形容那是一種「以暴制暴」的行為。他坦言，自己當時認為其他人的研究專案不如自己的有價值，因此刻意干擾、污染對方的模型訓練，以便騰出更多算力供自己使用。他也表示，如果能帶著現在的認知回到過去，肯定會採取更明智的做法。 值得注意的是，田柯宇離開字節跳動後不久，該公司一篇研究論文獲得NeurIPS年度最佳論文獎，成為內地團隊首次拿下該獎項的作品，而田柯宇正是這篇論文的第一作者之一。這段經歷也讓他的學術研究與職場爭議形成強烈對比。

如今，田柯宇正試圖將研究成果轉化為商業產品。他透露，團隊已建立一套包含20萬個符號的「視覺詞典」，這些符號人類無法直接識讀，卻能讓AI用來表示、壓縮及預測影片內容。接下來，他計劃向模型輸入約1億小時的影片資料，讓AI透過這套專屬語言學習現實世界的物理規律。 田柯宇表示，這項技術有望將生成1秒影片的成本至少降低一個數量級，也就是降至原本的十分之一左右或更低。他計劃先透過線下活動展示技術能力，並於2027年正式發布完整模型。這家尚未公開名稱的新創公司能否憑藉世界模型打開市場，也將成為AI產業下一階段值得關注的發展。