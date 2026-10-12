尊界V800煞車支架斷裂　有車主決定撻訂

大型豪華MPV「尊界V800」被揭發存在嚴重安全隱憂，在進行緊急煞車時，煞車踏板或出現斷裂情況。據內媒貝殼財經報道，四川成都車主賀先生因擔心安全問題而拒絕提車，放棄5萬元人民幣的定金。 因煞車支架斷裂 車主決定撻訂 貝殼財經報道指，賀先生在看到「懂車帝」測試視頻後，第一時間向尊界表示，決定「不提車了，哪怕定金不能退」。賀先生強調，不能接受能踩斷煞車踏板支架，直言喪失「基本的安全感」；尊界客服表示，對於已訂車用戶，如果已經處於鎖定期，定金無法退款。

「尊界」品牌華為與江淮汽車聯手打造的汽車品牌，主打高端豪華市場，當中尊界V800定位為超大型豪華MPV，官方正式售價最低為76.6萬元人民幣。尊界早前表示將進一步改良該零件，並為已交付用戶提供免費升級選項。不過沒有透露斷裂原因，亦未提及會否回收涉事車款。 工信部等部門發徵求意見稿 內地工信部等四部門聯合發布徵求意見稿，圍繞虛門把手、新型人機交互系統、座椅等方面提出具體測試驗證要求，針對部分生產企業跟風推出新產品、測試不充分等問題，提出多方面要求。在通知提出，要求汽車生產企業將安全風險評估前置，同時禁止配備全隱藏式門把手，不得採用折疊顯示屏、柔性顯示屏等。

人民日報：煞車絕不應在駕駛中斷裂 《人民日報》周日（11日）發文表示，輿論關注焦點是汽車的安全問題。文章強調，儘管事件有待權威調查，但有一點毋庸置疑，一輛汽車的煞車踏板，絕不應該在駕駛中出現斷裂。 文章提及，業內普遍認為，工信部等四部門新規是對「速成車」說不，「速成車」以「快」搶佔市場，卻在「缺」上埋下隱患，背後曝露的是流程缺位、驗證縮水。文章指，中國汽車創新的腳步不會因為精益求精而變慢，安全才是越跑越穩的底氣所在。