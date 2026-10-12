新皇崗口岸｜00後女生香港返通宵班回深圳 44秒完成自助通關成「北上第一人」

重建後的皇崗口岸早上正式開通，不少市民和旅客試用口岸過關新設施，通關過程原來的30分鐘縮短至5分鐘。內媒報道，一名在香港返通宵班，準備返回深圳的「00後」中山女子幸運成為使用自助通關「北上第一人」。

報道指，當天清晨6時30分，口岸的自助通關迎來了首位入境深圳的旅客，是來自中山的「00後」女生黃夢臻。她當時剛於香港通宵工作完畢，準備返回深圳住所，因而幸運成為該口岸開通後的首位入境者，整個出入境刷卡通關手續用時44秒。她稱非常榮幸成為第一人，形容通關刷一次證件就能完成兩邊出入境手續，一地兩檢非常順暢驚喜，更快捷方便，口岸對返夜班人士非常友好，之前需要乘坐巴士接駁至皇崗口岸，改造後大大縮短了她的通勤時間。「刷卡、按指紋，通過閘機，太快了！體驗非常好」。

首批入境深圳旅客之一的舒同學在上午6點半入境深圳，趕著8點上課，他表示改造後的皇崗口岸很方便，很節省時間，「看到國家建了這麼大一個通關設施，便利了我們，感覺很好。」