蒙古草原大火蔓延 中蒙邊境煙霧瀰漫（有片）

蒙古草原火災持續蔓延，火勢逼近中國內蒙古邊境地區。當地緊急調派逾2,000人堵截火勢，防止其過境。截至10月11日晚上9時，大火尚未蔓延至中國境內。內蒙古錫林郭勒盟及興安盟邊境地區嚴陣以待，消防人員分段部署防線，力阻火勢蔓延。
火勢向錫林郭勒盟及興安盟一帶逼近
據《新華社》報道，10月9日下午1時許，蒙古國境內、靠近中國內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗的邊境地區草原發生火災。受地形及風力影響，火勢持續向錫林郭勒盟及興安盟一帶的中蒙邊境線逼近，令當地應急部門高度戒備。
內蒙古隨即啟動應急行動，緊急調派消防救援機動隊伍及地方撲火隊伍，總計逾2,000人，在邊境一線分段部署。現階段主要採取攜帶裝備巡護、沿線監測及預先布防等方式，隨時準備應對火勢變化，防止野火蔓延至中國境內。
另外，《新京報》報道，10月10日下午，有自駕遊旅客行經內蒙古興安盟阿爾山市西北約45公里、中蒙邊境附近時，目睹境外出現沖天火光，現場可見大量煙霧。
一名旅客表示，當天下午4時許，她在阿爾山口岸附近看見邊境另一側燃起大火，沿途還有20多輛消防車從中國境內駛往邊境地區，顯示當地已投入大量消防力量應對火災。
當天下午5時許，興安盟消防救援機動支隊向《新京報》證實，起火點位於蒙古國境內，內蒙古森林消防總隊已組織人員趕赴邊境線，目前主要任務是阻止火勢蔓延至中國境內。阿爾山市應急管理局亦證實，火源位於境外，相關指揮單位已在邊防線加強管控。
截至11日晚上9時，內蒙古邊境地區的火災堵截任務仍在持續，官方通報，大火尚未蔓延至中國境內。由於火勢發展受風向、地形等因素影響，當當局仍會持續監測，邊境消防力量亦將繼續執行巡護及防火部署。
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Demi allah, lihat video ini sakit banget. Jadi relawan madamin api dari kebakaran hutan dan lahan taruhannya nyawa... masih ada gubernur yang rakyatnya terdampat asap kabut terus dengan entengnya ngejokes "bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi" Entah apa yang akan terjadi sama yang bakarin hutan ini, semoga tuhan kasih balasan yang setimpal baik di dunia dan di akhirat.— annie 𓅮 (@bebekhermes) October 13, 2026
On the morning of October 11, a wildfire in eastern Mongolia spread to the vicinity of the China-Mongolia border. https://t.co/CgRv90P2BZ— Jim (@yangyubin1998) October 11, 2026
Хүүкийн дүү Отгонбаяр мобикомын захирлуудтай явж байхдаа гал алдаад Нөмрөгийн сав газрыг шатаасан гээд байх юм🙄 Үнэн бол шоронд ороод ч барагдахгүй их нүгэл хийжээ новшнууд😬 https://t.co/iQ67fg9gnI— ! Bayas ™ (@mathematicianBZ) October 13, 2026