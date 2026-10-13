蒙古草原大火蔓延 中蒙邊境煙霧瀰漫（有片）

內蒙古緊急調集消防救援機動隊伍及地方撲火隊伍，總計超過2000人（中新社）

據《新華社》報道，10月9日下午1時許，蒙古國境內、靠近中國內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗的邊境地區草原發生火災。受地形及風力影響，火勢持續向錫林郭勒盟及興安盟一帶的中蒙邊境線逼近，令當地應急部門高度戒備。

蒙古草原火災持續蔓延，火勢逼近中國內蒙古邊境地區。當地緊急調派逾2,000人堵截火勢，防止其過境。截至10月11日晚上9時，大火尚未蔓延至中國境內。內蒙古錫林郭勒盟及興安盟邊境地區嚴陣以待，消防人員分段部署防線，力阻火勢蔓延。

內蒙古隨即啟動應急行動，緊急調派消防救援機動隊伍及地方撲火隊伍，總計逾2,000人，在邊境一線分段部署。現階段主要採取攜帶裝備巡護、沿線監測及預先布防等方式，隨時準備應對火勢變化，防止野火蔓延至中國境內。

另外，《新京報》報道，10月10日下午，有自駕遊旅客行經內蒙古興安盟阿爾山市西北約45公里、中蒙邊境附近時，目睹境外出現沖天火光，現場可見大量煙霧。

一名旅客表示，當天下午4時許，她在阿爾山口岸附近看見邊境另一側燃起大火，沿途還有20多輛消防車從中國境內駛往邊境地區，顯示當地已投入大量消防力量應對火災。

當天下午5時許，興安盟消防救援機動支隊向《新京報》證實，起火點位於蒙古國境內，內蒙古森林消防總隊已組織人員趕赴邊境線，目前主要任務是阻止火勢蔓延至中國境內。阿爾山市應急管理局亦證實，火源位於境外，相關指揮單位已在邊防線加強管控。