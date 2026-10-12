新皇崗口岸｜麥玲玲成首位駕車通關人士　內媒採訪「麥女士」：早出門見證重要時刻

新皇崗口岸今日（12日）早上6時半正式開通，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，內媒今早採訪了首位由深圳出境的「香港車主麥女士」，她說口岸開通前已希望盡早體驗，因此今早特意早出門為見證重要時刻，對於成為首位使用新口岸出境車主，她表示很開心，照片及影片可見，「麥女士」正是香港著名堪輿學家麥玲玲。

內媒報道清晨6時30分，皇崗口岸正式開通運行。6時30分正，首位旅客持電子港澳通行證經合作查驗自助通道刷證過關，全程約20秒。幾乎同一時刻車輛出境通道，僅開閘三分鐘，已經有近十輛車輛駛入。五家查驗單位後台同步核驗，閘門依次聯動，每輛車過關用時不到2分鐘。 報道稱，在車輛通關通道，多輛深港兩地牌汽車徐徐駛入，首位出境車主麥女士是香港人，從事顧問工作，也在深圳有住所，她受訪時非常榮幸體驗這個歷史性時刻，被問及為何南下時她笑言是為「做嘢」，形容新口岸「大咗喇、行車線也多咗」。對於成為使用新口岸出境的車主第一人，未被識破「真身」的「麥女士」表示很開心，並指早在新口岸開通前就希望盡早體驗，今日工作天更是特意早出門希望有不同體驗，也為見證這重要時刻。

讀取證件指紋只需15秒 麥玲玲向香港傳媒指，整個關口運作非常順暢，相比以前多了很多行車線，比以前更快，她提及自己駕車過關時，對關口情況不太熟悉，用了較多時間，但通關時間仍不足一分鐘，「主要讀取證件指紋只需15秒」，整個體驗很快、很舒服。她呼籲大眾可以多點開車往來。