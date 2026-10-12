北京首制裁台灣「邦交國」政要 包括巴拉圭及伯利茲部長

在北京，外交部今日（12日）宣布，中方制裁巴拉圭通信和技術部長比利亞特（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及伯利茲外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長豐塞卡（Francis Fonseca），包括凍結兩人在中國境內的財產、禁止境內組織及個人與其交易合作，以及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門），是北京首度制裁台灣「邦交國」政要。
外交部指，近年來，巴拉圭及伯利茲個別「反華政客」出於一己私利，頑固支持兩國同中國台灣地區保持所謂「邦交」關係，在涉華問題上採取一系列「惡劣言行」，損害中方核心利益。為捍衛國家主權、安全、發展利益，反對「台獨」分裂行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第6條、第9條、第15條規定，決定對比利亞特及豐塞卡採取反制措施。
根據公告，3項反制措施包括凍結2人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行交易、合作等活動；以及對2人不予簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。2項反制決定均自2026年10月12日起施行。
「對其加以懲戒，以儆效尤」
外交部發言人毛寧表示，台灣問題是事關中國主權和國家統一的重大原則問題，是中國核心利益中的核心。巴拉圭和伯利茲個別政客「甘當台灣當局倚外謀『獨』的棋子」，竄訪台灣，並接待「台獨」分裂分子竄訪，嚴重干涉中國內政，散布「中國網路攻擊」虛假信息，攻擊抹黑中國，造成惡劣國際影響。針對有關人員行徑，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》發布外交部令，公布反制措施，「對其加以懲戒，以儆效尤」。
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