抗癌網紅東東病逝終年31歲　妻子哀悼「初戀是你離別亦是你」

據了解，抗癌博主東東是重慶合川人，22歲確診末期肝癌，當時腫瘤直徑超過10厘米。他在9年抗癌路上歷經三次手術，花費超過人民幣140萬元；期間曾因經濟問題被迫中斷規範治療1年半，導致病情急劇惡化。

東東的妻子不離不棄，一直陪伴在側，夫妻二人育有兩名孩子。面對殘酷命運，東東未曾放棄，曾開的士、擺地攤及經營超市，只為成為「與時間賽跑的人」。

在生命最後階段，東東仍忍受病痛折磨。10月1日，他曾上載影片，表示自己沒有力氣，提前向大家告別；臨終前兩天，他稱特別想念並大口吃着冰。其妻透過社交平台證實，他在10月7日永遠定格於31歲，並寫下「初戀是你，離別亦是你，永遠懷念你」14個字，感動不少網民。

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