貴州男樓上百日宴樓下婚宴娶另女 官方：不構成重婚

貴州六盤水一名吳姓男子，被指在同一間酒樓內，先後與兩名女子分別舉辦婚宴及嬰兒「百日宴」(網上圖片)

貴州六盤水一名吳姓男子被指在同一間酒樓內，先後與兩名女子分別舉辦婚宴及嬰兒「百日宴」，一個樓下，一個樓上，引發爭議，有網民質疑男子涉嫌犯「重婚罪」。當地政府介入調查後證實事件，但指吳男僅與辦婚宴女子登記婚姻關係，故辦「百日宴」並不構成重婚。

與前女友育子女 未登記結婚

內媒指事發於10月9日左右，承辦酒席的酒樓透露，兩場酒席合約分別由兩家人獨立簽署，不是男方統一安排，樓上辦百日宴，樓下辦婚宴。現場曾爆發糾紛，酒樓職員報警處理。但最終兩場酒席皆順利完成，酒樓已結清所有尾數，當日現場沒有人受傷。

現場曾爆發糾紛

網傳短片及圖片顯示，婚禮海報印有一對新人婚紗照，寫着「吳X峰&孔X涵」、「我們結婚了」；百日宴海報是一家三口合影，寫有「吳X峰&林X」，稱當天是二人在一起1314天的日子。