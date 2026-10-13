貴州男樓上百日宴樓下婚宴娶另女 官方：不構成重婚

貴州六盤水一名吳姓男子被指在同一間酒樓內，先後與兩名女子分別舉辦婚宴及嬰兒「百日宴」，一個樓下，一個樓上，引發爭議，有網民質疑男子涉嫌犯「重婚罪」。當地政府介入調查後證實事件，但指吳男僅與辦婚宴女子登記婚姻關係，故辦「百日宴」並不構成重婚。
與前女友育子女 未登記結婚
內媒指事發於10月9日左右，承辦酒席的酒樓透露，兩場酒席合約分別由兩家人獨立簽署，不是男方統一安排，樓上辦百日宴，樓下辦婚宴。現場曾爆發糾紛，酒樓職員報警處理。但最終兩場酒席皆順利完成，酒樓已結清所有尾數，當日現場沒有人受傷。
現場曾爆發糾紛
網傳短片及圖片顯示，婚禮海報印有一對新人婚紗照，寫着「吳X峰&孔X涵」、「我們結婚了」；百日宴海報是一家三口合影，寫有「吳X峰&林X」，稱當天是二人在一起1314天的日子。
當地官方表示，涉案男子吳某峰早前已與現任妻子孔某涵依法辦理結婚登記；另一名女子林某則為吳男前女友，兩人雖育有子女並舉辦「百日宴」，但雙方從未進行過婚姻登記。有關部門指，吳男與前女友目前主要涉及經濟糾紛，多個部門正聯動處置。網傳消息稱，林女不忿男方結婚，故意挑選同地自辦百日宴「示威」。
對於網民針對男子涉重婚罪，內地法律專家分析指出，重婚罪包括兩種情形：一是已有合法婚姻關係又與他人二次登記結婚；二是已有配偶而與他人以夫妻名義共同生活。律師指出，本案中吳男只與孔女擁有合法婚姻登記，與前女友林某僅屬生子，雖然在酒樓舉辦「百日宴」，但在法律層面上，「百日宴」本身並不等同於「對外以夫妻名義長期共同生活」，故不符合重婚罪的法定構成要件。
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