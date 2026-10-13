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出版：2026-Oct-13 12:04
更新：2026-Oct-13 12:04

佛山酒店一家三口被困廁所4小時 求救鐘無反應父砸窗撞門骨折

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佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」)

佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」)

廣東佛山市順德區嶺南花園酒店上月發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。酒店最終只願賠20倍房費約1.6萬元（人民幣，下同），令男事主不滿。

佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」) 佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」) 佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」) 佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」) 佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」) 佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」) 佛山市順德區嶺南花園酒店發生一家三口住客被困洗手間4小時事件。事主傅先生與妻子為15個月大兒子洗澡後，門鎖故障無法打開門，三人齊困於洗手間4小時，按求救鐘亦無反應，期間事主嘗試破窗撞門，導致手部及肋骨骨折。(廣東廣播電視台「DV現場」)

15個月大兒子險失溫

廣東廣播電視台「DV現場」報道，傅先生一家三口9月30日入住佛山市順德區嶺南花園酒店，當晚9時，傅先生與妻子為15個月大兒子沖涼，想回到床上為孩子拿衣服時，門鎖故障無法離開，按求救鐘又毫無反應。由於傅先生當時沒帶手機，孩童沒有衣服擔心著涼，於是嘗試打破玻璃氣窗卻弄至右手腕骨折，及後忍痛用身體撞門再令左側身兩條肋骨骨折。無計可施下，因孩子難抵低溫，傅先生於是打開熱水保暖，卻令天花滅火花灑打開，前後約4小時至10月1日凌晨1時許，因滅火花灑的水浸出酒店走廊，才有職員發現他們被困開門，「如果是再晚一點的話，那可能真的孩子就失溫。」

嶺南花園酒店負責人解釋，洗手間門鎖因有螺絲鬆脫至鎖芯故障；於緊急掣則要按掣面上下方才有反應，只按中間未能啟動，當天酒店未有接獲該住客的求救。

傅先生指諮詢過律師，事件對他們一家造成的損失，應約在15萬元左右。酒店已支付傅先生的醫藥費及誤工費，並願賠償20倍的房費約1.6萬元，但對傅先生提出的精神損失費則未能認同，如果無法協商，接下來只能建議雙方通過法律途徑解決。

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