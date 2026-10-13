英國跑手戈壁沙漠救流浪貓感動網民 未打疫苗暫人貓未團圓

英國退伍軍人Jack Jarvis近日在新疆戈壁沙漠跑步途中，救起一隻年幼流浪貓，相關影片在社交平台迅速走紅。這名32歲跑手原本正由北京跑到英國倫敦、作全長約1.3萬公里的極限挑戰時遇見小貓，他決定伸出援手，並將牠取名為「Gobi」，意為戈壁。
Jack Jarvis曾在英國皇家工程師兵團服役，通過英國皇家海軍陸戰隊突擊隊選拔。退伍後，他轉型成為耐力運動員及自媒體內容創作者，經常挑戰體能極限。
穿越18個國家由北京到倫敦 每日跑50公里
今年8月，Jack Jarvis從北京天安門廣場出發，計劃穿越18個國家，跑步約1.3萬公里，途中每天跑步超過50公里，預計耗時8至10個月。Jack Jarvis會改搭渡輪經過英吉利海峽路段，抵達英國後再繼續跑向終點，最終目的地為倫敦特拉法加廣場。
Jack Jarvis不僅是為了突破個人體能極限，也肩負慈善募款任務。他的外公2007年因腦瘤過世，因此希望這趟長跑挑戰為英國一間腦瘤慈善機構募集100萬英鎊。
10月6日，Jack Jarvis跑到新疆吐魯番附近的戈壁沙漠時，在路邊發現一隻看起來只有幾周大的小貓。當時周圍人煙稀少，現場沒有貓媽媽，只有一小盒牛奶在路旁。
小貓當時看起來非常害怕，但沒有轉身逃跑，反而主動向他靠近。他隨後抱起小貓，並表示：「我絕不會把牠留在那裡等死。」
團隊接著將小貓帶上隨行保姆車，餵牠喝水及吃碎雞蛋，並取名為「Gobi」。Jack Jarvis將經歷發布到社交平台後，影片迅速受到關注，讓這場原本以長跑為主的旅程，多了一段插曲。
不過，如何讓小貓順利前往英國，成為新的難題。由於Gobi年紀太小，尚未達到接種疫苗的條件，無法立即完成入境英國所需的晶片植入、檢疫及抗體檢測等程序。經過考慮後，Jack Jarvis決定先將Gobi送往烏魯木齊的動物救助機構，之後再轉送至哈爾濱的救助機構接受照顧。待疫苗接種及相關檢疫程序完成，再安排牠前往英國，人貓團聚。
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