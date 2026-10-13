英國跑手戈壁沙漠救流浪貓感動網民 未打疫苗暫人貓未團圓

英國退伍軍人Jack Jarvis近日在新疆戈壁沙漠跑步途中，救起一隻年幼流浪貓，相關影片在社交平台迅速走紅。這名32歲跑手原本正由北京跑到英國倫敦、作全長約1.3萬公里的極限挑戰時遇見小貓，他決定伸出援手，並將牠取名為「Gobi」，意為戈壁。

Jack Jarvis曾在英國皇家工程師兵團服役，通過英國皇家海軍陸戰隊突擊隊選拔。退伍後，他轉型成為耐力運動員及自媒體內容創作者，經常挑戰體能極限。

穿越18個國家由北京到倫敦 每日跑50公里

今年8月，Jack Jarvis從北京天安門廣場出發，計劃穿越18個國家，跑步約1.3萬公里，途中每天跑步超過50公里，預計耗時8至10個月。Jack Jarvis會改搭渡輪經過英吉利海峽路段，抵達英國後再繼續跑向終點，最終目的地為倫敦特拉法加廣場。