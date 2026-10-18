新皇崗口岸｜「黑科技」及環保技術揭秘 機械人科技築起基石

新皇崗口岸基建 引入機械人焊接除鏽 重建皇崗口岸這項大灣區的超級工程，最大特點是棄用傳統建築業的「人海戰術」，改為引入「機械人軍團」，並結合數字孿生技術與綠色建築理念，將口岸打造成榮獲國家住建部智能建造大賽一類成果獎的最佳示範。 新皇崗口岸的聯檢大樓包含大量極為複雜的鋼結構，項目團隊就選用了八台柔性焊接機械人、兩台激光除鏽機械人，加上便攜式除鏽設備，處理2,000噸鋼構件的焊接和除鏽工程。 有別傳統印象中笨重的工業機械臂，柔性焊接機械人重量不足10公斤，輕巧靈活。在施工現場，一名工人可以同時操控三台設備，機械人搭載先進的線激光傳感器，能夠在複雜的鋼結構骨架中，自動識別並追蹤焊縫坡口，誤差控制在1毫米內，探傷合格率近100%，整體整體焊接效率更是傳統工人的三倍。

新皇崗口岸善用數字孿生模型 監控施工確保品質效率 前線有「機械人軍團」衝鋒陷陣，後方則構建SLAM+AI演算法的立體作戰指揮系統，解決工程中錯綜複雜的難題。 AR鷹眼系統的六顆全彩鏡頭無縫拼接，傳遞四公里範圍內的超高清實時全景畫面，即時監控施工進度與交通流線，傳遞交通指令可以由原本5分鐘縮短至30秒；無人機在工地定期進行高空巡檢，而移動智慧桿作360度全景收集各種環境與施工數據。所有數據與全周期BIM（建築信息模型）數字孿生模型打通，實現了施工現場的即時監控和遠端巡檢與調度指揮，提高施工管理效率，確保工地安全和品質管控的透明化。

新皇崗口岸的綠色美學 採光天窗重用水節能減排 若說機械人和數字孿生是新皇崗口岸建造過程中的看不見的隱形力量，那麼聯檢大樓的綠色建築設計，就讓旅客感受到環保科技美學。 在設計上，大樓巧妙地融合大自然與科技。聯檢大樓為地上5層、地下4層，當走進大樓5層的旅檢大廳，頂部是充滿震撼力的深圳市花「簕杜鵑」造型天花，30根異形雙曲造型柱作為「花莖」，支撐起層層鋪開的巨型「花瓣」。 聯檢大樓強調綠色公共空間特色，在屋頂錯落有致排布89個「樹冠狀」的採光天窗，讓光線透過花瓣之間的縫隙引入室內；搭配Low-E低輻射玻璃幕牆，隔熱降噪。這套將自然光引入的高難度採光通風系統，令原本需要耗費龐大電力來維持照明與空調的通關大廳，在白天幾乎不需要額外開啟人工照明。

除了建築本身的節能設計，項目團隊在施工期間落實了百多項綠色措施，將環保理念貫穿整個建造工程。例如在基坑開挖期間，又落實不少節能減排的環保點子，包括搭建全覆蓋泥水循環系統，將泥漿過濾沉澱後循環使用，累計重用水逾5萬立方米，主要用在沖洗路面、種植養護植物，既能節約用水，也減省轉運成本。而多座雨水收集池，除了景觀欣賞外，也用於室外綠化、沖洗廣場道路及車庫等，以及室內廁所補水用途。 新皇崗口岸的誕生，象徵一場科技與環保的盛宴，用於建築的工業機械人、統籌監控的數字孿生模型，加上綠色環保的採光天窗，這座大灣區基石給未來公共基建作出最佳的示範。