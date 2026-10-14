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出版：2026-Oct-14 10:45
更新：2026-Oct-14 10:45

宇樹科技王興興談機械人泛化能力　冀未來數年有突破

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宇樹科技CEO王興興

宇樹科技CEO王興興

中國第二十六屆中國國際工業博覽會12日在上海登場，宇樹科技董事長、總經理兼技術長王興興表示，隨着人工智能（AI）模型能力快速提升，具身智能技術的突破可能比預期更快到來，最快1至2年內就可能出現。他也坦言，自己過去十多年最大的錯誤，就是對AI的信心還不夠。

王興興在開幕禮上表示，目前AI模型能力持續提升，具身智能技術可能很快迎來關鍵突破。他認為，過去十多年來，自己對AI的信心逐年增強，對相關技術的發展前景也更加樂觀。談到機械人在工業領域的應用，王興興指出，目前中國國內外已有多家機械人企業在工廠展開試點，但要真正實現大規模部署，仍須克服泛化能力及運作效率等問題。

實現大規模部署

所謂泛化能力，是指機械人能否將既有的學習成果應用於不同環境、任務及工作條件，而不必針對每種情境重新訓練或設定。王興興認為，這些技術瓶頸有望在未來幾年逐步獲得解決，進一步推動機械人在工業場景的普及。

至於不同領域的商業化進度，王興興表示，商業服務場景的應用發展可能比工業場景更快，居家應用則可能相對落後。

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實現大規模商業化

業界持續關注具身智能的發展，這類技術結合AI模型與機械人硬件，讓機械人能夠感知周遭環境、理解任務並採取實際行動。隨着AI模型能力提升，機械人在複雜環境中的操作能力及適應性，也成為產業發展的重要方向。

王興興的發言反映出業界對具身智能技術進展的期待，但相關技術能否在一至兩年內達到關鍵突破，以及何時能實現大規模商業化，仍有待後續發展驗證。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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