湖北景點｜創新中心近距離接觸人形機械人 體驗尖端科技震撼

創新中心 全國規模最大 位於武漢中國光谷數智經濟產業園的湖北人形機器人創新中心，是全國規模最大、場景最豐富、機械人款式最多的人形機械人創新中心之一，去年（2025年）6月揭幕後，迅即成為企業和學校的熱門參觀地。 創新中心除了團體接待，亦歡迎公眾參觀。大家點開微信公眾號「湖北人形機器人創新中心」填寫個人資料，付100元（人民幣，下同）入場費，便可走進由人形機械人主導的「未來世界」一探究竟。 腦袋幻想創新中心應是那種色調冰冷的科技園區，但遊客腳未跨進大門，門口的迎賓機械人就主動親切問候，上前握手，熱情的接待打破大家對機械人的刻版印象。

靈活性、協調和平衡力，是衡量人形機械人先進程度最直觀的指標。這裏的機械人就安排了一場勁歌熱舞，向前來的訪客展示實力。 精密的機械肢體隨着節奏精準律動，硬梆梆的金屬大腿的靈活性和扭動跨度堪比真實的肌肉，帶動小腿、腳腕輕快轉動，在空氣中劃出俐落的曲線；下一秒音樂一轉，機械人沉肩墜肘，轉身推手行雲流水，將太極的神韻展現得淋漓盡致，令人目不暇給。

機械人貼地實習23個生活場景 訓練員手把手教學 湖北人形機器人創新中心規模龐大，開放遊客參觀的展示區和數據採集場佔地約7,000平方米。 這裏由省科投集團牽頭，聯合中國機械工程與智慧製造領域的頂尖科學家，以及北京大學武漢人工智能研究院、光谷華匯、光谷東智等單位興建，設有專門培訓人形機械人的「三場一基地」，即是動作訓練場、數據採集場、應用實踐場和人才培養基地。 創科項目並非曲高和寡的實驗研究，落地應用非常重要。 在湖北人形機器人創新中心的應用實踐場，機械人正在家居、超市、工廠、餐廳、實驗室和醫療設施等23個真實生活場實習，遊客可一睹它們整理貨架上的薯片、清潔家居、在餐廳學沖咖啡等貼地生活流程。

現場大家所見每個流暢精準的動作，都是機械人和訓練員千錘百練的成果。 機械人如何學習執行細緻的任務？這裏的訓練員，向遊客展示了其中一個方法。 在湖北人形機器人創新中心，機械人附近經常伴着一位戴着VR眼鏡的年輕人，他們就是機械人的專屬訓練員。他們一般會利用操作手抦，手把手向機械人傳授諸如伸手取物、投入購物籃等的基本動作。而機械人則透過反覆操練，將動作做到精準。

5分鐘簡單動作拆成8,000幀數據 供機械人消化 別小看訓練員的工作，因為每個簡單任務背後，都蘊藏着大量的數據和心力。 一套看似簡單的5分鐘動作，就需要被分拆成7,000至8,000幀的數據，而每182幀圖像畫面之上，更需要附上一段文字描述，幫助機械人理解和吸收。 湖北人形機器人創新中心的機械人每日可採集到24,000條數據，一年下來就有600多萬條。 不過，並非所有數據都會保留。工作人員會在後台把機械人採集回來的數據逐項審核，不熟練的數據會被剔走，只保留達標到位的動作記憶，把這些數據用來餵養大模型。

所謂熟能生巧，現今的機械人愈來愈聰明，也是多得前人種樹。 目前湖北人形機器人創新中心所在的光谷，已成為機械人產業鏈聚集區，周邊匯聚了超過800家人工智慧（AI）與大模型企業，涵蓋軟硬體和演算法等各個層面，形成一個「15分鐘創新圈」。 湖北人形機器人創新中心 地址：湖北省武漢市東湖高新區（中國光谷）光谷數字經濟產業園內

預約方法：於微信公眾號「湖北人形機器人創新中心」點選「預約參觀」，填寫個人資料及預約到場時間

門票：100元人民幣，另設遙操機械人體驗（79元）、格鬥機械人體驗（79元）等額外付費項目

建議逗留時間：2小時

同場加映：首間光谷人形機器人7S店 去年底（2025年11月），由湖北人形機器人創新中心打造的全國第一間光谷人形機器人7S店，亦在光谷創新天地商業公園開幕。 所謂「7S」，是將銷售、配件、服務、資訊回饋、解決方案、展示、培訓7大功能整合，把機械人由研發設計到用戶的最後一環全面打通。 這裏同樣可以近距離接觸最頂尖的人形機械人。最重要的是，你可真金白銀把它們帶回家，將曾經在世界人形機器人運動會奪金的「光子H1」，變成你的家庭成員。不過，要把明星機械人收歸囊中一點不便宜，索價55萬元起跳。

哪怕你帶不走一台明星機械人，即使只是花19.9元和這裏的機甲大戰一局，也足夠令每一個來到這裏的訪客眼前一亮。 光谷人形機器人7S店 地址：湖北省武漢市東湖高新區（中國光谷）光谷創新天地商業公園L1層

營業時間：10am-10pm

門票：免費入場

建議逗留時間：1-2小時